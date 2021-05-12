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疫情升溫　屏東縣長潘孟安主管會報要求防疫提前佈署

疫情升溫屏東縣長潘孟安　主管會報要求防疫提前佈署
▲屏東縣長潘孟安在主管會報要求各局處提前佈署防疫措施，公部門帶頭做起。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.12）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-12 18:30:00

新冠肺炎疫情增溫進入社區傳染階段，屏東縣長潘孟安12日在主管會報要求各局處提前佈署防疫措施，公部門帶頭做起取消各鄉鎮社區關懷據點共餐服務，鄉鎮公所轄管市場、夜市及公共場域應加強宣導民眾戴口罩、勤洗手，保持社交距離。潘孟安指示，各活動室內超過100人以上、室外超過500人以上可延期或停辦，無法延期必落實人流管制。

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▲屏東各活動室內超過100人以上、室外超過500人以上可延期或停辦，本週六國中會考，考生進入考場除應全程佩戴口罩不開放陪考外，要求教育處在各考場出入口實施分流設置酒精或乾洗手數量。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東各活動室內超過100人以上、室外超過500人以上可延期或停辦，本週六國中會考，考生進入考場除應全程佩戴口罩不開放陪考外，要求教育處在各考場出入口實施分流設置酒精或乾洗手數量。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.12）
潘孟安表示，國內疫情嚴峻，指揮中心12日宣布國內再增加16名本土案例，大家千萬不能大意，落實各項升級規定。即日起醫療院所停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名，全縣376處社區關懷據點取消共餐服務改為外帶，參加社區據點活動的民眾要全程佩戴口罩，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒。

此外，各鄉鎮公所轄管的市場、夜市及公共場域，應提醒民眾不要試吃，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，營業場所應落實梅花座，口罩戴好戴滿，務必配合中央規範落實相關疫情措施。

對於即將登場的國中會考，考生進入考場除應全程佩戴口罩，不開放陪考外，潘縣長也要求教育處在各考場出入口實施分流報到、採實名制、體溫量測及手部消毒外，並增加各考場設置酒精或乾洗手數量及公共空間清潔頻率。午餐時休息區應採梅花座及保持社交距離，做好防護措施。

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