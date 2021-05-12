接任臺中郵局經理 陳湘慈全力推動多元化發展

郵局今天舉辦新任經理布達典禮，由服務郵局38年，資歷與實務完備的陳湘慈接任

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今天布達典禮，由中華郵政總經理室協理藍淑貞授予陳湘慈印信，市議員黃守達親自到場祝賀。藍淑貞表示，陳湘慈經理於民國72年進入郵局服務，歷任臺中郵局出納科科長、勞安科科長、南投郵局經理及臺中郵局副理等要職，對中華郵政各項業務相當熟稔，是一位資歷完整且實務經驗豐富的企管良才，期能帶領台中郵局開創新局。





▲陳湘慈接任臺中郵局經理，期許帶領高效能團隊全力推動局務多元化發展。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.12)

陳湘慈致詞表示，郵局公司身為金融及物流界綠巨人，更應掌握社會脈動，善用「精益求精、開創新局」特質。以台中郵局為例，長期致力轉型朝多元化經營，9月要揭牌開張的嶺東郵局，兼營套房出租，就是活化資產最成功例子。





嶺東郵局是因應南屯一帶急速發展而自建局屋，一樓做為儲匯業務，提供民眾更寬敞、舒適使用空間外，樓上規劃有88間套房，有大有小，有雙人房及家庭房，將由台中郵局兼做包租公，經營出租套房業務，提供嶺東學生及精緻園區上班族更好的居住選擇。





此外，台中郵局轄下有118家郵局，不少位處偏遠且年代老舊，台中郵局基於建物安全，及改善使用環境原則，逐年編列經費改造中。陳湘慈表示，包括谷關、新社都己改造完成，接著是清水及后里郵局，配合改造將融入地方特色，諸如清水結合高美濕地、后里融入薩克斯風樂器特色等，要讓郵局成為當地打卡地標，拓展客群，吸引年輕人上門。





陳湘慈表示，臺中郵局秉持創新求進精神，推動郵政轉型與發展外，將持續致力推動優質服務，熱心投入公益弱勢關懷，期許帶領臺中郵局成為高效能團隊，開創嶄新局面，讓台中郵局好還要更好。









