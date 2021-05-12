中央開放地方政府自行買疫苗？柯文哲怒批：非常不負責任

陳玉珍今天上午在立法院質詢陳時中時，表示自己轄內的金門縣，民眾對於AZ疫苗有疑慮，但若縣政府有足夠經費可以自行購買其他品牌疫苗，是否能自行購買？還是一樣得由指揮中心統一購買？對此要購買國際疫苗，必須要買有通過EUA的疫苗，只要向指揮中心申請，並透過有執照的藥商做輸入許可，一切合乎規定即可採購。
針對地方政府可自行購買疫苗一事，台北市長柯文哲則感到相當不以為然，「我覺得這件事是非常不負責任的行為。」由於過去半年內，傳出有業者私下向柯文哲兜售疫苗一事，柯文哲也直白表示半年間每次遇到，他都表示按照中央指示處理，但今天遇到這種局面，中央突然表示可以自行購置疫苗，「這是非常不負責任的行為。」
柯文哲強調，如果能夠自行購置，中央應該要早點告知，而不是到疫情又再度升溫的時候，再把責任丟給地方政府，「現在是怎樣？變成地方政府要自己去買疫苗？買不到是地方政府的問題？」
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