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中央開放地方政府自行買疫苗？柯文哲怒批：非常不負責任

針對衛福部長陳時中在立法院接受質詢時表示地方政府可以自行購置疫苗一事，柯文哲12日下午怒批中央不負責任。
▲針對衛福部長陳時中在立法院接受質詢時表示地方政府可以自行購置疫苗一事，柯文哲12日下午怒批中央不負責任。（圖／記者丁上程攝，2021.05.12）

記者丁上程／台北報導

2021-05-12 17:46:51｜2021-05-12 17:58:02

 

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新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，自費施打疫苗的民眾也擠爆各大醫院。身兼防疫指揮官的衛福部長陳時中今（12）日上午在立法院接受質詢時，國民黨立委陳玉珍詢問陳時中，若是地方有辦法自行採購，是否能開放自行購買疫苗？對此陳時中回應若是符合相關流程標準，是可以向指揮中心申請後購買。對此台北市長柯文哲今天下午痛批中央「非常不負責任」。

陳玉珍今天上午在立法院質詢陳時中時，表示自己轄內的金門縣，民眾對於AZ疫苗有疑慮，但若縣政府有足夠經費可以自行購買其他品牌疫苗，是否能自行購買？還是一樣得由指揮中心統一購買？對此要購買國際疫苗，必須要買有通過EUA的疫苗，只要向指揮中心申請，並透過有執照的藥商做輸入許可，一切合乎規定即可採購。

針對地方政府可自行購買疫苗一事，台北市長柯文哲則感到相當不以為然，「我覺得這件事是非常不負責任的行為。」由於過去半年內，傳出有業者私下向柯文哲兜售疫苗一事，柯文哲也直白表示半年間每次遇到，他都表示按照中央指示處理，但今天遇到這種局面，中央突然表示可以自行購置疫苗，「這是非常不負責任的行為。」

柯文哲強調，如果能夠自行購置，中央應該要早點告知，而不是到疫情又再度升溫的時候，再把責任丟給地方政府，「現在是怎樣？變成地方政府要自己去買疫苗？買不到是地方政府的問題？」

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

▲指揮中心今（12）日公布一口氣新增16例本土確診，其中10例是案1203的接觸者，宜蘭遊藝場今天也新增3例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布一口氣新增16例本土確診，其中10例是案1203的接觸者，宜蘭遊藝場今天也新增3例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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