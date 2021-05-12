海運「執勤期」比空運長！為何沒變破口？行家揭關鍵差異

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布本土新增確診人數高達16例，皆為本國籍，創下社區感染新高，本周除了宜蘭「銀河百家樂」及新北「獅子會」等2起群聚外，華航機師染疫連環爆也尚未平息。對此，有網友就好奇詢問，同為邊境工作者，台灣在海運方面至今尚未聽聞船長或船員出現防疫漏洞，納悶與機師之間差異為何，文章曝光後也掀起不少熱議。

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這名網友在PTT的

八卦版

發文提到，自從爆發疫情以來，從事海運的工作者例如船長、船員，至今似乎還沒有傳出連環染疫或是防疫漏洞，「明明海運的執勤時間更長，放風時間更短」，也鮮少傳出「抱怨14天隔離太久」的聲浪，這就讓原PO相當好奇背後原因為何。

▲跑船人員工作相當辛苦，有網友好奇為何至今海運人員防疫成效優良，未傳出大規模染疫漏洞。（示意圖／翻攝Pixabay）

討論串掀起許多鄉民熱議，其中就有內行網友點出關鍵差異，直言海運執勤時間與空服員、機師相比更長，休假相對時間也較為從容，「海運一趟不是都好幾個月嗎？回來隔離幾天沒差」、「運量級數跟單程時間天差地遠」、「你知道海運一次都休多久嗎？人家航海一次都算上班幾個月」、「因為海運回來可以休很久才下一趟，航運無法」、「航空業了不起一次工作一星期。隔離14天可能不到又要飛了」。

此外，也有知情人表示「關在船上更長時間，而且不能上岸很多人心理生病了，有的上岸就直接離職了，能有進口物資都是這些人的功勞」、「海運下船一定14天，上船前要做核酸才能上，所以海運相對安全多了，而且現在靠碼頭沒什麼人會上船」、「載貨物比較單純啊，載人的比較容易出問題」。（編輯：楊智傑）