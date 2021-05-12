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國營事業第一！台電高雄成立5G AIoT推動辦公室

▲台電5G AIoT推動辦公室成立揭牌，由經濟部次長曾文生(中)、台電董事長楊偉甫(右3)與高雄市長陳其邁(左3)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
▲台電5G AIoT推動辦公室成立揭牌，由經濟部次長曾文生(中)、台電董事長楊偉甫(右3)與高雄市長陳其邁(左3)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)

記者黃守作／高雄報導

2021-05-12 18:18:23

台灣電力公司於今(12)日上午，在該公司南部發電廠，舉行台電5G AIoT推動辦公室成立揭牌儀式，以響應高雄市政府打造亞洲新灣區5G AIoT創新園區，並因應能源轉型，持續推動智慧電網數位轉型，配合5G AIoT技術發展，期藉智慧電網應用結合亞灣區5G AIoT創新園區資通訊基礎建設和技術能量，實踐智慧能源數位轉型，讓電力供應品質再進化。

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▲台電5G
▲台電5G AIoT推動辦公室設立在台電南部發電廠。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
台電5G AIoT推動辦公室成立揭牌儀式，是由經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫與高雄市長陳其邁共同主持，中鋼公司董事長翁朝棟、總經理王錫欽、中油石化事業部副執行長許晉榮，以及中華電信、遠傳電信、亞太電信、台灣固網等到場，共同見證台電於國營事業中率先響應成立5G AIoT推動辦公室。

▲台電董事長楊偉甫致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
▲台電董事長楊偉甫致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
台電董事長楊偉甫表示，台電率國營事業之先，成立5G AIoT推動辦公室，除響應高雄市政府打造亞洲新灣區5G AIoT創新園區，並因應能源轉型，持續推動智慧電網數位轉型。

楊偉甫指出，該公司近年致力推動電力智慧化、電力物聯網等數位轉型創新應用，如在金門打造整合發電、儲能與用電端的智慧電網，在台灣本島部分，電力智慧化已廣泛應用於可減少停電影響的自動化饋線，與可即時回傳資訊、精準掌握用電的上百萬戶智慧電表。

楊偉甫並指出，該公司並將透過5G AIoT推動辦公室，作為開放合作平台與應用驗證場域，結合高雄亞灣區創新園區的電信平台商、系統整合商與雲端業者等5G AIoT技術能量，強化電網最後一哩連結，並透過AI與數據分析，強化智慧電網效能。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.05.12)
高雄市長陳其邁致詞說，台電於國營事業中扮演5G AIOT領頭羊角色，許多電力服務、智慧巡檢、施工流程等，均需要5G AIOT技術運用導入，未來結合高雄亞灣區創新園區的電信平台商、系統整合商與雲端業者等5GAIOT技術能量，期盼以大帶小加速相關產業數位轉型。

陳其邁也提到，為全力發展5G AIOT服務產業數位轉型，市府提供006688的租金減補貼，加速吸引外部新創公司、智慧應用廠商到亞灣區；此外，亞灣區交通便捷、公共設施完整，又有四所外僑學校及高雄各大專院校，適合培育、廣納人才，對發展5GAIOT從觀念驗證商業模式到服務模式的運用服務，可以說是最完整的一個場域，期盼台電、中油、中鋼等電力業、石化業、鋼鐵業的龍頭，以大帶小方式加速相關產業數位轉型，透過AIOT、智慧產業等讓讓亞洲新灣區成為台灣技術發展新門戶，高雄轉型成為科技智慧城市。

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