Uber進軍台南 市民享叫車訂餐雙優惠

Uber App與台南中華多元化計程車隊合作，於今（12）日正式啟動大台南地區服務，初期以台南市舊市區中心和台南高鐵為核心，後續將並逐步擴大至其他區域。台南市民可享Uber Pass 雙平台優惠。5月17日起開放位於台南地區消費者訂閱，每個月只需要負擔249元，即可同時享受 Uber 和 Uber Eats 雙優惠，每趟 Uber行程可享9折，使用 Uber Eats 訂購綠色票券標誌商家更享有0元外送費 。另， 凡首次於台南營運範圍使用 Uber App 之用戶，輸入優惠序號「我愛府城」，即可享首2趟台南行程60元乘車折抵優惠至6月13日止。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-12 18:20:56
Uber 台灣總經理楊思祥表示，Uber希望將更多科技的體貼帶到台灣，務必要求合規、合法、安全至上，希望藉由 Uber 網際網路系統科技帶動計程車產業數位轉型，台南今日的啟動，讓 Uber 智慧科技促進台灣或是國際旅客到台南觀光，為在地交通和觀光產業帶來更多經濟機會！
台南市交通局處長吳俁之表示，台南市目前有460輛多元化計程車，交通局樂見引進智慧、先進的平台，藉由跟在地的多元化車隊合作，深根台南地區服務，之後也能分享交通大數據，有助於更了解市民通行的需求以及運輸系統供應之間的落差，隨時修正。
Uber 公關總監潘瑞蓮表示，民眾出門選擇交通方式首重安全，其次為品質和價格。因應近期疫情嚴峻，Uber落實防疫措施，推出上線前確認清單與口罩驗證機制。口罩驗證機制透過人臉識別技術，要求職業駕駛上線前回傳自拍照偵測是否戴妥口罩，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。乘客端部分，透過 Uber App 提醒乘客在每趟行程前確認已配戴口罩、進行手部消毒。乘客除了全程 GPS 定位、行程分享、110緊急援助等獨特性安全功能。近期推出的乘車驗證碼為乘客確認叫車之後，系統會推播一組安全認證號碼給乘客，並且要求前往載客的職業駕駛詢問乘客號碼，雙方驗證無誤後才能開啟行程。此外，Uber 與合作車隊夥伴長期要求合作的車隊夥伴嚴格驗證駕駛資格，確保職業駕駛具備警察局核發之無犯罪紀錄證明（良民證）、監理單位核發無重大肇事紀錄、並提供相關保險證明等，打造最值得信賴、安心的叫車服務。