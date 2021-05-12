Uber進軍台南 市民享叫車訂餐雙優惠

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吳俁之表示，台南市目前有460輛多元化計程車，交通局樂見引進智慧、先進的平台，藉由跟在地的多元化車隊合作，深根台南地區服務，之後也能分享交通大數據，有助於更了解市民通行的需求以及運輸系統供應之間的落差，隨時修正。

▲左起，Uber 台灣總經理楊思祥、台南市交通局處長吳俁之、台南中華大車隊董事長蔡榮輝，見證今日啟用儀式。（圖／記者林怡孜攝，2021,05,12）





