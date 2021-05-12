金曲入圍／告五人對抗6勁敵 搶最佳樂團「格外緊張」
第32屆流行音樂金曲獎今（12日）公布入圍名單，最佳樂團競爭激烈，入圍的7組樂團分別為OVDS、生祥樂隊、康士坦的變化球、告五人、落日飛車、漂流出口、deca joins，其中告五人第2度角逐最佳樂團，坦言心情「格外緊張」。
記者羅凌筠/台北報導
2021-05-12 18:21:39｜2021-05-12 18:24:54
告五人表示：「今年的金曲獎入圍格外緊張，比第一張專輯更甚，因為我們第二張專輯《運氣來得若有似無》的製作團隊更為盛大，裡面有好多人的才華，非常希望他們的努力能夠在金曲獎上讓大眾看到，而告五人非常榮幸能和這些厲害的音樂人一起玩音樂。能夠入圍4項，要感謝每一位辛苦的評審，也要謝謝所有相信音樂的工作夥伴，以及各大媒體、DJ、樂評人的鼓勵，告五人十分感謝大家的支持。最後一定要謝謝我們的歌迷小哈瓜們！謝謝你們的貼心和鼓勵，哈瓜們總擔心我們3個的身體健康，但請放心我們會好好照顧自己的身體，而你們也是，健康的你們才能讓我們放心地做音樂，期待在台上演出、和大家一起合唱的日子來臨。」
康士坦的變化球以《更迭》專輯首度入圍金曲獎最佳樂團獎。團員表示：「謝謝評審的青睞，一起繼續努力地活下去！」以一曲《擱淺的人》唱出世代苦悶的康士坦的變化球，團名取自希臘哲人赫拉克利特（Heraclitus）名言：「唯一不變的就是永遠在變。」團員樂器技術純熟，非常少見的全員主唱的編制，融合Emo Punk、Post Rock、Hardcore等曲風，加上VJ與合成器的編制，現場演出爽度強大。