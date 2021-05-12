  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

金曲入圍／告五人對抗6勁敵　搶最佳樂團「格外緊張」

告五人分享過年期間樂當「客服」，親自回覆歌迷在社群媒體上的留言。（圖／相信音樂提供）
▲告五人二度入圍金曲獎最佳樂團。（圖／相信音樂提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-05-12 18:21:39｜2021-05-12 18:24:54

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）公布入圍名單，最佳樂團競爭激烈，入圍的7組樂團分別為OVDS、生祥樂隊、康士坦的變化球、告五人、落日飛車、漂流出口、deca joins，其中告五人第2度角逐最佳樂團，坦言心情「格外緊張」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
告五人表示：「今年的金曲獎入圍格外緊張，比第一張專輯更甚，因為我們第二張專輯《運氣來得若有似無》的製作團隊更為盛大，裡面有好多人的才華，非常希望他們的努力能夠在金曲獎上讓大眾看到，而告五人非常榮幸能和這些厲害的音樂人一起玩音樂。能夠入圍4項，要感謝每一位辛苦的評審，也要謝謝所有相信音樂的工作夥伴，以及各大媒體、DJ、樂評人的鼓勵，告五人十分感謝大家的支持。最後一定要謝謝我們的歌迷小哈瓜們！謝謝你們的貼心和鼓勵，哈瓜們總擔心我們3個的身體健康，但請放心我們會好好照顧自己的身體，而你們也是，健康的你們才能讓我們放心地做音樂，期待在台上演出、和大家一起合唱的日子來臨。」

▲康士坦的變化球入圍最佳樂團。（圖／翻攝康士坦的變化球IG）
▲康士坦的變化球入圍最佳樂團。（圖／翻攝康士坦的變化球IG）
康士坦的變化球以《更迭》專輯首度入圍金曲獎最佳樂團獎。團員表示：「謝謝評審的青睞，一起繼續努力地活下去！」以一曲《擱淺的人》唱出世代苦悶的康士坦的變化球，團名取自希臘哲人赫拉克利特（Heraclitus）名言：「唯一不變的就是永遠在變。」團員樂器技術純熟，非常少見的全員主唱的編制，融合Emo Punk、Post Rock、Hardcore等曲風，加上VJ與合成器的編制，現場演出爽度強大。

▲落日飛車參與「富士搖滾音樂祭」。（圖／夕陽音樂提供）
▲落日飛車入圍最佳樂團。（圖／夕陽音樂提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
62.5%37.5%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
43.78%56.22%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.97%54.03%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀