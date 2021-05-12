基隆確診婦高雄待12小時　高市匡列56人

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陳其邁表示，今天開始就會立即請這些被匡列的民眾進行居家隔離的動作，並第一時間進行採檢，假如有症狀，或測出來是PCR陽性就會住到隔離病房，假如是陰性，也會住到從5月2日算起滿14天以後，才會解除隔離。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也指出，經清查確診者的活動史，在確診者待過的兩個地方各分別匡列51人及5人，因居家隔離較嚴格需要一人一戶，事後也較難全面的的清潔消毒，所以會建議被匡列的民眾盡量都住到防疫旅館；疫情延燒對於這一波疫苗的打氣是否有提升，潘炤穎也表示，到目前為止，每天的接種量單日都突破千人，衛生局也會持續催種，希望符合公費疫苗接資格的對象盡快接種。
陳其邁強調，目前北部已經出現群聚感染的事件，所以新北市侯友宜市長也做了防疫升級的計畫，至於高雄市否再度升級，陳其邁坦言，要看這一波確診者來高雄進香的後續發展，假如高雄出現確診個案，當然防疫就要升級，假如這一波的事件平安度過，目前的防疫措施就會持續。
而對於網路上流傳一張「基隆市確診個案於高雄市活動歷程」的圖卡內容是否屬實，陳其邁也呼籲民眾，疫調需由中央疫情指揮中心統一宣布，來源不明或者是未經證實的疫調資料，要拜託大家不要進行傳播，還是要以中央公布的為準，以免觸法。
衛生局也強調，所有COVID-19確診個案足跡資訊皆以中央流行疫情指揮中心公布為準，高雄市政府衛生局並未公布任何足跡相關訊息，也呼籲民眾勿再轉傳非來自中央流行疫情指揮中心或未經證實之資訊，以免觸犯傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，一旦觸法依法可開罰新臺幣300萬元以下罰金。