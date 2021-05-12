萬華傳2女確診！老司機抖「茶藝館」真相　再曝2高風險群

國內新冠疫情社區感染消息持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（12）日稍早再宣布新增16例本土個案，其中2例個案台北市萬華區茶藝館工作，感染源皆不明，個案活動史及接觸史持續調查中。至於外界擔心個案因業務性質特殊，是否會導致感染源難以追蹤，有老司機就指出這些茶館並非色情場所，「只要看服務的女性年紀就知道了，比較像社交服務場所」。

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指揮中心指出，案1220為60多歲女性，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作；案1221是50多歲女性，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，兩人皆於5月11日至醫院採檢，於今日確診，指揮中心已緊急匡列42名接觸者，個案活動史及接觸史持續調查中。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）

至於外界擔憂這2名確診者從事的茶藝館服務業因業務性質特殊，恐怕追蹤病毒擴散與感染源相當棘手，而住在萬華的網紅

《名為變態的神父》

就在臉書粉專上分析，確診者服務的這兩間茶館性質偏向社交服務場所，「就是老一輩的人習慣聚會的地方，多半是喝茶和唱卡拉OK」，並非外界所想像的色情場所。

不過他也指出這類茶館的服務對象與工作人員年紀本來就較高，屬於高風險對象，加上「這些茶室為了隔音，內部通常很密閉，然後因為唱歌的關係，麥克風上的口水特別容易傳染」，仍屬於病毒擴散的溫床。更令他擔憂的是，由於這兩處鄰近住家、小吃店、萬華夜市與艋舺公園，「雖然和三水街的茶藝館有段距離，但是如果燒到那邊，那可真是不太妙」。

▲ 《名為變態的神父》表示當地茶館多半屬於「社交服務場所」，但因鄰近鬧區仍有染疫風險 。（圖／翻攝自Google Map）

此外，《名為變態的神父》也指出艋舺公園附近聚集人潮眾多，多半屬於無家可歸的遊民還有燒香的信眾，文末更呼籲台北市長柯文哲必須多加注意該區防疫消毒等措施的擴大，相較於一般民眾，這些高風險群的自保的方式與選擇權更少，「他們取得口罩的管道方便嗎？萬一身體不適是否有通報窗口？有些人可能連健保卡都沒有」，最後也強調「只有管理好與同理高風險群，才是真正遏止疫情擴散的方法」。

事實上，根據

台北市商業處

規定，所謂的八大行業包含了「舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業」。陳時中也強調未來將會針對這些情況及場所，請警政單位積極去看，「我是沒去過，不過大致上都會有親密接觸，有可能在個人的防護，口罩沒有辦法戴好戴滿，發現個人防護沒做到位的話就開罰，做不到的話就停業」。（編輯：楊智傑）