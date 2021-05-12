萬華傳2女確診！老司機抖「茶藝館」真相　再曝2高風險群

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至於外界擔憂這2名確診者從事的茶藝館服務業因業務性質特殊，恐怕追蹤病毒擴散與感染源相當棘手，而住在萬華的網紅《名為變態的神父》就在臉書粉專上分析，確診者服務的這兩間茶館性質偏向社交服務場所，「就是老一輩的人習慣聚會的地方，多半是喝茶和唱卡拉OK」，並非外界所想像的色情場所。
不過他也指出這類茶館的服務對象與工作人員年紀本來就較高，屬於高風險對象，加上「這些茶室為了隔音，內部通常很密閉，然後因為唱歌的關係，麥克風上的口水特別容易傳染」，仍屬於病毒擴散的溫床。更令他擔憂的是，由於這兩處鄰近住家、小吃店、萬華夜市與艋舺公園，「雖然和三水街的茶藝館有段距離，但是如果燒到那邊，那可真是不太妙」。
此外，《名為變態的神父》也指出艋舺公園附近聚集人潮眾多，多半屬於無家可歸的遊民還有燒香的信眾，文末更呼籲台北市長柯文哲必須多加注意該區防疫消毒等措施的擴大，相較於一般民眾，這些高風險群的自保的方式與選擇權更少，「他們取得口罩的管道方便嗎？萬一身體不適是否有通報窗口？有些人可能連健保卡都沒有」，最後也強調「只有管理好與同理高風險群，才是真正遏止疫情擴散的方法」。
事實上，根據台北市商業處規定，所謂的八大行業包含了「舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業」。陳時中也強調未來將會針對這些情況及場所，請警政單位積極去看，「我是沒去過，不過大致上都會有親密接觸，有可能在個人的防護，口罩沒有辦法戴好戴滿，發現個人防護沒做到位的話就開罰，做不到的話就停業」。（編輯：楊智傑）
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