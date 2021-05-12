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台股2天跌1333點！金管會喊話：必要時將採相關穩定措施

台股大跌。（圖／NOWnews資料照）
▲台股兩天跌掉1300點，金管會也出面喊話，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-05-12 18:51:49

美股大跌，加上國內疫情擴散，台股大跌，今（12）日盤中更一度崩跌逾1400點，創史上最大跌點，收盤亦跌破萬六，重挫680.76點，收在15902.37點，單日跌幅達4.11%。面對台股2天已崩跌1333點，金管會也向投資人信心喊話，強調將密切注意台股後續發展，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施，也建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資

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金管會分析今（2021）年來台股價量表現佳，台股近2日雖受國外股市下跌及疫情影響，集中市場加權股價指數跌幅較大，但觀察台股今年以來至5月11日上漲12.56%，平均日成交值較去年同期增加130.60%，表現均優於日本、香港、韓國、上海、深圳及新加坡等亞洲其他主要市場。

此外，金管會認為台股今日集中市場成交量7727億元，顯示有眾多投資人買進，對市場仍具信心。另今日外資賣超約112億元，相較昨日賣超約424億元，呈現大幅減少。

不僅如此，在台股基本面數據表現部分，金管會指出台灣總體經濟持續成長，按主計總處4/30概估今年第1季經濟成長率8.16%，較2月預測數6.2%大增1.96個百分點，且創下10年半單季新高。

上市櫃公司基本面也尚屬穩健。金管會查國內上市櫃公司2020年度稅前淨利合計約3.03兆元，較2019年增加21.58%；2021年截至4月營收約12.27兆元，較去年同期增加24.55%；又台股集中市場2021年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54%（加計股票股利為2.64%），基本面尚屬穩健。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資。同時，金管會也將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

 

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