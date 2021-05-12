日本新堀藝術學院偕米可在台設分校 移植產學合作經驗

新冠肺炎疫情衝擊人類生活型態，由世界級古典吉他交響樂團創始人—新堀寬己成立的「日本國際新堀藝術學院」，為免疫情讓留學生學習中斷，決定來台成立分校，與台中發跡的米可音樂藝術學院合作，打造全台唯一以古典吉他為主的音樂學院，產學合作學制更讓學音樂也能兼顧就業。





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新堀藝術學院創辦人新堀寬己，首創全球第一個吉他交響樂團，曾帶領樂團征戰世界各地。而新堀藝術學院成立逾半世紀，更是全球唯一產學合作的典範學校，讓學生能畢業即就業，這種成功經驗將移植台灣。





▲日本新堀藝術學院創立逾半世紀，首度偕米可在台設分校。（圖／米可提供）

米可吉他創辦人趙柏群，畢業於日本新堀藝術學院，學習期間為日本樂團首席。2008於台中成立米可吉他，並於2016年開始受邀中國、新加坡、馬來西亞巡迴演出，2019年則受邀至波蘭契頌奇國際吉他音樂節擔任評審，由其率領的米可吉他樂團，被喻為華人最強吉他樂團。





這次日本新堀藝術學院選擇與米可吉他合作，在台成立分校，也是經過層層考核與把關。趙柏群說，為了邀請新堀藝術學院來台設分校，時任新堀藝術學院的副校長寺田和之，從2010年起，連續12年來台考核教學成果。





曾榮獲世界和平獎的新堀寬己，因年事已高，目前新堀藝術學院已交由寺田和之接棒傳承。而由新堀寬己所創立的教學系統，至今仍在世界各地共27個國家採用，除了新堀本校外，日本全國共有近百間分校，在中國大陸、新加坡及東南亞都有設立地方教室。





唯獨此次，台灣是以新堀藝術學院海外分校設立，除了將加強學生各項彈奏能力外，並且加入教育實習、合奏指揮法、藝術行政等課程。趙柏群說，相當期待這樣的合作方式，能讓喜歡吉他的學子們，可以用更便利方式學習吉他合奏，寒暑假更有互換學生計畫，讓台灣音樂教育趨向國際化。





另外，日本國際新堀藝術學院台灣分校-米可吉他，也為學員成立逐夢計畫，除了讓有興趣學習吉他的學員們，以赴日留學四年整體開銷不到三分之一的費用，獲得與日本學校一樣的學習成果外，在台攻讀四年學程畢業後，亦保障就業機會，讓學生不用擔心前途問題，打破大眾對「學音樂不能當飯吃」誤解。



