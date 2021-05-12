建商別囤房了！北市議會修法通過建商囤房稅率調升

台北市議會今（12）日下午針對北市房屋稅徵收自治條例修正案進行審議，其中針對第四條新建物落成後，起造人或建商在保留建物期間的房屋稅率部分進行修正，從原有的待售期3年內稅率1.5%調整為1.5年內稅率2%，希望能藉此促進建商或起造人積極出售房屋，達到居住正義的目的。





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根據現行的北市房屋稅徵收自治條例，起造人在建物落成後，新屋未售出的3年內，房屋稅率都維持1.5%，直到3年後才調升為一般的房屋稅率3.6%。由於3年的待售期相當長，建商能視房價調整銷售策略，也因此被外界詬病圖利建商。





▲各個議員提出的自治條例，從原本現行的3年代售期，改為無待售期到1.5年代售期，稅率從1.5%到3.6%皆有議員提案。在綜合各方意見後，決定將待售期下修為1.5年，待售期間的稅率也上調到2.0%。（圖／台北市議會提供）

無黨籍台北市議員邱威傑等人也數度針對自治條例提出修正案，不過在議會數度被擱置，邱威傑也曾經透過youtube頻道痛批，才讓該修正案受到重視。除了原本北市府與邱威傑的提案外，議員陳建銘及徐巧芯也都提出各自的修正案，經過數度討論後，直到今天才順利二讀通過。



