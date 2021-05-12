防疫已到2.9級！醫曝「茶藝館內幕」：兩間店走路才5分鐘
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增本土確診案例16例，其中10例與昨天的案1203有關，3例與羅東遊藝場有關，另有3例感染源不明。不過感染源不明的其中2例皆於台北市萬華區茶藝館工作，引發外界是否彼此之間有所關聯的猜測。對此，潘建志醫師便表示，「萬華三水街和西園路離很近，走路才五分鐘。我的判斷，絕對是有個感染源在兩家店移動，傳染給了這兩個人」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 19:18:50
潘建志醫師傍晚在臉書發文直言，「今天16個本土案例。台灣防疫已經到2.9級，再一小步就要全面休市停課。各位臉書友，你，做好準備了嗎？」
而對於萬華茶藝店的確診案例，潘建志醫師認為，「世界上不可能有那麼巧的事，剛好兩家茶室同時有人感染。萬華三水街和西園路離很近，走路才五分鐘。我的判斷，絕對是有個感染源在兩家店移動，傳染給了這兩個人」。
潘建志醫師進一步分析，「老司機告訴你茶店仔的客人唱歌喝酒是會續攤的，工作人員互相支援坐檯也不奇怪，這兩例有關聯，90%是第3起社區群聚。只要兩個茶店個案病毒基因定序做出來，就能100%確定」。潘建志醫師最後結論，「決定很難下，現在是考驗北北桃市長和阿中部長的嚴苛時刻」。（編輯：倪浩軒）
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