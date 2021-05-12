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防疫已到2.9級！醫曝「茶藝館內幕」：兩間店走路才5分鐘

▲指揮中心今（12）日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。圖為楓香清茶館。（圖／翻攝自Google Map）
▲指揮中心今（12）日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。圖為楓香清茶館。（圖／翻攝自Google Map）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 19:18:50

中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增本土確診案例16例，其中10例與昨天的案1203有關，3例與羅東遊藝場有關，另有3例感染源不明。不過感染源不明的其中2例皆於台北市萬華區茶藝館工作，引發外界是否彼此之間有所關聯的猜測。對此，潘建志醫師便表示，「萬華三水街和西園路離很近，走路才五分鐘。我的判斷，絕對是有個感染源在兩家店移動，傳染給了這兩個人」。

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▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
潘建志醫師傍晚在臉書發文直言，「今天16個本土案例。台灣防疫已經到2.9級，再一小步就要全面休市停課。各位臉書友，你，做好準備了嗎？」

而對於萬華茶藝店的確診案例，潘建志醫師認為，「世界上不可能有那麼巧的事，剛好兩家茶室同時有人感染。萬華三水街和西園路離很近，走路才五分鐘。我的判斷，絕對是有個感染源在兩家店移動，傳染給了這兩個人」。

潘建志醫師進一步分析，「老司機告訴你茶店仔的客人唱歌喝酒是會續攤的，工作人員互相支援坐檯也不奇怪，這兩例有關聯，90%是第3起社區群聚。只要兩個茶店個案病毒基因定序做出來，就能100%確定」。潘建志醫師最後結論，「決定很難下，現在是考驗北北桃市長和阿中部長的嚴苛時刻」。（編輯：倪浩軒）

▲潘建志醫師發文全文。（圖／翻攝自拍潘建志醫師臉書）
▲潘建志醫師發文全文。（圖／翻攝自拍潘建志醫師臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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