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炎亞綸溯溪「被她抓下水」險滅頂　暴怒：要死只能死一個

▲炎亞綸（左）與姚淳耀合作邪教犯罪影集《我願意》。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲炎亞綸（左）與姚淳耀合作邪教犯罪影集《我願意》。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）

記者羅凌筠/新竹報導

2021-05-12 19:40:46｜2021-05-12 19:44:05

邪教影集《我願意》今（12）日開放新竹馬武督森林探班，飾演邪教教主的姚淳耀帶領教徒炎亞綸、吳奕蓉、鄒承恩、劉倩妏、王渝屏、王渝萱現身，片中姚淳耀對教徒進行人體極限試煉，一場溯溪戲劉倩妏不慎踩空溺水，用盡自己最後的力氣，把炎亞綸當浮木緊抓，讓對方差一點滅頂，人生跑馬燈都浮現，炎亞綸嗆了好幾口水，腳已經打不起來，內心一瞬間暴怒：「要死只能死一個。」劉倩妏直喊：「溺水真的是看到誰就抓誰！簡直拍到崩潰。」獲救後她也因腳扭到，立即送到台北醫院急診。

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▲鄒承恩（後排右起）、姚淳耀、吳奕蓉（前排右起）、劉倩妏、王渝屏、炎亞綸、王渝萱比出《我願意》邪教手勢。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲鄒承恩（後排右起）、姚淳耀、吳奕蓉（前排右起）、劉倩妏、王渝屏、炎亞綸、王渝萱比出《我願意》邪教手勢。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
炎亞綸為該戲，體重從69公斤瘦到64公斤，瘦了近5公斤，隨著拍戲過程，他不斷與導演討論，自己的角色要不要信邪教？隨著劇中一次一次的練習，發現自己根本無法不信，且劇中要不斷傾聽自己的聲音，傾聽大自然，他說：「哪一個人會覺得很奇怪？」而飾演教主左右手的鄒承恩反而胖了5公斤，目前接近76公斤，笑喊：「胖還滿不方便的，增胖很多動作會遲緩下來，再加上戲裡飾演角色行動不便，重心永遠都在一隻腳上，有次拍攝完，隔天睡醒無法下床，多虧老婆幫忙按摩才舒緩。」

▲鄒承恩（右）、吳奕蓉、姚淳耀、炎亞綸、王渝萱、王渝屏（前右）、劉倩妏（前左）深入新竹森林取景。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲鄒承恩（右）、吳奕蓉、姚淳耀、炎亞綸、王渝萱、王渝屏（前右）、劉倩妏（前左）深入新竹森林取景。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
片中佈道大會有靜坐儀式，姚淳耀說跟劇場的練習滿相像的，「不要用頭腦去控制，得用身體去感受」，教主一角有無喚起自己內心黑暗一面？姚淳耀說，心裡面的狀態會有影響，始終維持黑暗基調，一上戲邪教教主心態就上身，他稱為角色需要戴假睫毛，只因該角喜歡美的事物。隨著疫情增溫，炎亞綸透露已經報名去打疫苗，他說，有先去了解疫苗對於人體上的保護與副作用等。該劇製作人徐志怡透露，在疫情升溫之前，劇組每天拍攝前都有確實量工作人員與演員們的體溫，並有實名制紀錄，遵守政府相關規範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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