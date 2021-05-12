籲民眾待在家裡防疫　日醫師協會長遭爆出席募款派對

日本近來受到第4波新冠肺炎(COVID-19）疫情襲擊，先前日本醫師協會會長中川俊男呼籲民眾多待在家裡避免外出來進行防疫，但近日《週刊文春》報導爆料，指出中川俊男在4月20日東京都因疫情實施防止蔓延等重點措施期間，帶頭出席議員的募款派對。





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《週刊文春》網路版報導，自民黨議員自見花子是日本醫師會旗下政治團體「日本醫師聯盟」推薦參選並當選的國會議員，而中川俊男身為日本醫師協會會長，同時也擔任日本醫師聯盟委員長，也因此成為了自見花子募款派對的發起人。





募款派對在4月20日舉辦於東京的一處飯店宴會場舉行，當時有大約100人出席，也有部分人士採取線上參與。《週刊文春》指出，中川俊男曾經嚴厲要求政治人物要「全面自肅」，避免聚餐，也不斷呼籲民眾要減少外出，但自己卻帶頭參與多人聚會活動，還在派對邀請函上具名邀請支持者出席。





面對外界的指責聲浪，中川俊男在5月11日時召開記者會道歉，表示「當時要是有多考慮清楚就好了」，並強調當時在會場上也有強調有進行防疫措施，當天也有為來賓以及工作人員進行消毒、測量體溫，除了在講台上的演講者外，現場人員幾乎沒有開口說話，宴會上也沒有提供任何飲食。不過因為日本疫情持續嚴峻，緊急事態宣言也延長實施，中川俊男帶頭出席募款派對，仍然引起了社會輿論。



