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「台灣社交距離」APP爆紅　幕後推手原來是他

陳子瑜指出，近日爆紅的「台灣社交距離APP」，並不是最近才推出的程式，而是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成。（圖／翻攝自陳子瑜 CHEN Tzu Yu　臉書）
▲陳子瑜指出，近日爆紅的「台灣社交距離APP」，並不是最近才推出的程式，而是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成。（圖／翻攝自陳子瑜 CHEN Tzu Yu　臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-12 19:52:01｜2021-05-12 19:54:28

國際疫情升溫，台灣今（12）日更爆出單日16例本土病例，有趣的是，「台灣社交距離」這款APP，下載量急速衝高，更一舉躍升Google play工具熱門免費項目的第1名，台灣基進新聞部副主任陳子瑜表示則披露，其實這款APP幕後的推手，就是時任行政院副院長，現任高雄市長的陳其邁。

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曾任前行政院副院長辦公室參議的陳子瑜表示，2020年疫情爆發初期，台灣陸續經歷過鑽石公主號、中部白牌車司機確診等事件，透過大數據分析以及結合健保卡就診紀錄與出入境資料，台灣守住第一波的嚴峻挑戰，讓當時也在行政院服務的他印象非常深刻。

▲陳子瑜表示，陳其邁在擔任行政院副院長時就時常與資安處長簡宏偉、台灣人工智慧實驗室暨批踢踢創辦人杜奕瑾密集開會，針對「提醒民眾注意社交距離」的議題，討論要如何運用網路科技強化防疫能量。（圖／翻攝自陳子瑜
▲陳子瑜表示，陳其邁在擔任行政院副院長時就時常與資安處長簡宏偉、台灣人工智慧實驗室暨批踢踢創辦人杜奕瑾密集開會，針對「提醒民眾注意社交距離」的議題，討論要如何運用網路科技強化防疫能量。（圖／翻攝自陳子瑜 CHEN Tzu Yu　臉書）
陳子瑜說，當時負責統籌科技防疫的陳其邁，並不因守住第一波疫情就鬆懈，而是緊迫盯人的在追口罩國家隊、口罩實名制等組建進度，不僅如此，更頻頻與資安處長簡宏偉、台灣人工智慧實驗室暨批踢踢創辦人杜奕瑾密集開會，針對「提醒民眾注意社交距離」的議題，討論要如何運用網路科技強化防疫能量。

歷經約兩個多月的研發，終於在2020年在6月1日正式開放程式碼，無償提供給當時疫情更嚴重的其他國家使用，可說是科技界的「Taiwan can help」實例，這項舉措，讓美國知名財經雜誌《Quartz》、英國著名媒體《每日電訊報》都大篇幅專門報導，肯定台灣的防疫實力。

陳子瑜說，當時台灣疫情並不像現在這樣嚴峻，輿論對於「台灣社交距離APP」抱持比較多關於隱私方面的擔憂，因此並未在第一時間廣為國人所知與所用，近期台灣爆出多起本土案例，讓這款「台灣社交距離」APP，再度進入到民眾的視野中，而這款APP是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成，可說是不折不扣「超前部署」的產物。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
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