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專訪／豬哥亮愛女遭拋飛骨盆撞地　可怕後遺症曝光

▲豬哥亮女兒謝金晶為了練舞受傷，如今都還有後遺症。（圖／記者林柏年攝）
▲豬哥亮女兒謝金晶為了練舞受傷，如今都還有後遺症。（圖／記者林柏年攝）

記者吳雨婕/專訪

2021-05-22 09:00:00

豬哥亮女兒謝金晶於今年初推出新專輯《星兒亮晶晶》，同名主打歌MV一推出，立即引起許多婆婆媽媽跟著模仿跳舞，讓她自豪又開心，不過在這些看似輕鬆的扭腰擺臀背後，其實是她付出心力、苦力去學習而來，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，先前因為跳舞受傷，如今都還有後遺症。

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謝金晶日前推出新專輯《星兒亮晶晶》，談到專輯構想，曾推出抒情專輯，也發過動感專輯的她，笑說一直想做不一樣的東西，所以這次乾脆融合，抒情、輕快的歌曲都有，最讓她開心的是，會有地方媽媽、阿姨把她的歌拿去翻跳。

謝金晶自從在上一張專輯挑戰鬥牛舞成功，便愛上了跳舞，不過有著傲人長腿的她，卻碰上難關，筋比較硬，「筋不開，腿就抬不高，從地上摸上來的時候，就會摸不到下面，後來慢慢練習，才把筋拉開。」雖然不是本科出身，但她依舊努力克服難關練舞，這也讓她時常掛彩，「有時候熱身不夠就會抽筋，腰、腳背，跳舞的時候腳底板會很痛。」

▲謝金晶（左）倒立事業線見客。（圖／中視提供）
▲謝金晶（左）努力練習國標舞。（圖／中視提供）
除了這些外，謝金晶透露，有一次練舞她被舞蹈老師拋出去，結果一個不穩跌在地上，結果讓骨盆去摩擦地板，「有去看醫生，骨頭沒有裂，但是筋膜發炎。」這次的受傷還因此留下後遺症，剛起床時腰部偶爾會痠軟無力，就連在拍這次專輯MV，因為要不斷扭動，還因此引起不適。

▲謝金晶專訪。（圖／記者林柏年攝）
▲▼謝金晶分享練舞受傷的經歷。（圖／記者林柏年攝）
▲謝金晶專訪。（圖／記者林柏年攝）
而有著姣好身材的謝金晶，被問到有沒有被騷擾過的經驗，她表示沒有，只有熱情的粉絲會在社群媒體上留言，向她報告自己一整天的行程，「像是『妳今天怎麼穿得那麼漂亮』，或是講他自己晚上吃了什麼，沒有到不舒服。」說完後謝金晶沉思了下，想起有位粉絲的留言有點讓她不太舒服，「我的照片一般很正常，但是他會在照片下面留言說『我想要看妳穿的很性感』。」但是她偶爾會把穿著火辣的國標舞美照也PO上網，所以對於該粉絲的要求，其實有點生氣又有點無奈。

▲謝金晶大秀性感曲線，推出新歌〈鬥牛舞〉。（圖／豪記唱片提供）
▲謝金晶（右）有著性感好身材。（圖／豪記唱片提供）
今年35歲的謝金晶還是單身，她透露現在如果要交男朋友，都會以結婚為前提，但她不會很著急，「這個就是緣分。」觀念開放的她也笑說，如果先有小孩也沒關係，「小孩子跟你有緣分就會來，也可以先登記（結婚），再補辦婚宴，而且自己的小孩當花童也不錯。」

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2021-05-21-2021-05-24

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