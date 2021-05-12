美食巷仔內／豪鱻黑鮪現切秀　酒店獻上黑鮪美食祭饗饕客

現正值屏東黑鮪魚季，高雄萬豪酒店為提供饕客最完整的黑鮪饗宴 ，11日清晨在東港漁市，覓得重280公斤、230公分長的黑鮪魚，從東港直送酒店，由黑鮪魚達人親自操刀，並於酒店內的美享地餐廳、京樂日本料理餐廳、京享日式自助餐廳供饕客享用。
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京樂日式料理餐廳渡邊主廚為了讓饕客嚐到原始味道，特選高雄147冠軍米，把大腹、中腹、赤身以特殊專業刀法處理切片，做成握壽司。而此次限量推出的黑鮪魚套餐第一道，則特選稀少而口感Q彈有勁的「腦天肉」切條，淋上日式醬油、味琳及清酒，日式溫泉蛋的蛋黃先以味增醃過，增加風味，綴以松子、鹽昆布、蝦夷蔥，口感清爽而迷人。
渡邊主廚把清酒煮沸放入「酒盜」，讓鮮味入到清酒，再加上土雞蛋蛋黃，隔水加熱熬煮醬汁，搭配北海道空運來台的北寄貝，層次分明獨具風韻的醬汁，帶出北寄貝的鮮。
主廚將「皮油」以吸水紙包覆，經過熟成，抹上粗鹽乾煎，再以北海道昆布及柴魚片熬的高湯，加上薄口醬油及味琳，搭配蘆筍、松本茸、日本大蔥，撒上紅胡椒粒，簡單調味帶出皮油的滋味。「鮪魚皮」加上魚漿做成黑鮪魚丸，淋上柴魚高湯，精選頂級烏魚子，用魚漿包覆清蒸，做成的烏魚子真丈，雙重口感交叉呈現，道道精彩。
美享地餐廳主廚楊展浩擅長法式精緻料理，「鮪魚中腹茄子蒜韭菜」先將日本茄子微煎到金黃，以大蒜、百里香入味，茄子為底，鋪上風乾火腿、鮪魚中肚、低溫風乾的番茄、鵪鶉蛋，層層包覆，以茄子的溫度融化中肚的油脂，上層撒上金黃酥脆的馬鈴薯條，增加口感，入口層層回旋，時而酥脆，時而柔嫩細緻，微帶韭菜的芬芳，去掉了腥味，提升整體口感，凸顯出歐陸料理的細膩，給賓客的驚喜。
黑鮪魚料理即日起至5月19日止限量推出。隨著國內疫情升溫，業者防疫措施也升級，除了落實消毒、增加清潔頻率，客人離席後會立即清潔消毒，餐廳維持標準社交距離，採取人流管制，同時安排梅花座等措施，要讓消費者安心用餐。
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