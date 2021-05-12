美食巷仔內／豪鱻黑鮪現切秀　酒店獻上黑鮪美食祭饗饕客

現正值屏東黑鮪魚季，高雄萬豪酒店為提供饕客最完整的黑鮪饗宴 ，11日清晨在東港漁市，覓得重280公斤、230公分長的黑鮪魚，從東港直送酒店，由黑鮪魚達人親自操刀，並於酒店內的美享地餐廳、京樂日本料理餐廳、京享日式自助餐廳供饕客享用。





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▲高雄萬豪酒店為提供饕客最完整的黑鮪饗宴 ，覓得重280公斤、230公分長的黑鮪魚，從東港直送酒店。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

× ▲高雄萬豪酒店為提供饕客最完整的黑鮪饗宴 ，覓得重280公斤、230公分長的黑鮪魚，從東港直送酒店。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

▲美享地餐廳「鮪魚中腹茄子蒜韭菜」展現歐陸料理的細膩，充滿驚喜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

× ▲美享地餐廳「鮪魚中腹茄子蒜韭菜」展現歐陸料理的細膩，充滿驚喜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

▲高雄萬豪酒店獻上黑鮪美食祭，黑鮪魚料理限量推出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

× ▲高雄萬豪酒店獻上黑鮪美食祭，黑鮪魚料理限量推出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.11）

黑鮪魚料理即日起至5月19日止限量推出。隨著國內疫情升溫，業者防疫措施也升級，除了落實消毒、增加清潔頻率，客人離席後會立即清潔消毒，餐廳維持標準社交距離，採取人流管制，同時安排梅花座等措施，要讓消費者安心用餐。



