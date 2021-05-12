宜蘭遊藝場足跡確認　確診者在5／10晚間到這家全聯門市

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指揮中心在今日下午的記者會上，由指揮官陳時中公布羅東遊藝場群聚事件公共場所活動史。確診個案曾於5月6日至9日零時至上午8時至宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場，6日晚間18時曾到三媽臭臭鍋羅東中山店，7日凌晨1時至2時至宜蘭礁溪老將自助餐、17時30分至18時30分至八方悅鍋物羅東店，10日晚間至宜蘭市久千代海鮮百匯餐廳及宜蘭全聯超市，時間仍在調查中。