宜蘭遊藝場足跡確認 確診者在5／10晚間到這家全聯門市
國內今日一口氣新增16例本土個案，其中本土疫情出現2起群聚，分別在宜蘭羅東遊藝場與新北獅子會，中央流行疫情指揮中心今（12）日公布宜蘭羅東遊藝場累積共有8人確診，並就已知訊息，來公布確診者的公共場所活動史，其中在5月10日晚上全聯，稍早確認是在「全聯 宜蘭嵐峰門市」，但停留時間尚在調查中，指揮中心也表示其餘公共場所活動史，將統一於明日記者會上更新說明。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-12 22:21:50｜2021-05-12 22:22:14
指揮中心在今日下午的記者會上，由指揮官陳時中公布羅東遊藝場群聚事件公共場所活動史。確診個案曾於5月6日至9日零時至上午8時至宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場，6日晚間18時曾到三媽臭臭鍋羅東中山店，7日凌晨1時至2時至宜蘭礁溪老將自助餐、17時30分至18時30分至八方悅鍋物羅東店，10日晚間至宜蘭市久千代海鮮百匯餐廳及宜蘭全聯超市，時間仍在調查中。
稍早指揮中心指出，10日晚間「全聯」部分，經確認為「全聯 宜蘭嵐峰門市」(宜蘭縣宜蘭市嵐峰路１段50.52號1樓)，停留時間尚在調查中。
對此該全聯門市回應，為防範疫情，所有門市人員皆持續做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。
另外，宜蘭嵐峰門市已於今日晚間進行閉店清消作業，全部商品都會遮蔽做第一道消毒作業，接著再用第二道防線紫外燈做室內殺菌，隔天第三道作業再用漂白水擦拭全部賣場，採取高規格防疫措施。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。
全聯稱將依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。