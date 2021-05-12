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爆衝APP下載第一！「台灣社交距離」怎麼用？3點設定提醒

▲防疫APP「台灣社交距離」衝上免費APP排行榜第一名。（圖／翻攝自App Store，台灣社交距離截圖）
▲防疫APP「台灣社交距離」衝上免費APP排行榜第一名。（圖／翻攝自iOS App Store，台灣社交距離截圖）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 23:02:18｜2021-05-12 23:03:57

近日國內新冠肺炎疫情升溫，今（12）日一口氣新增了16例本土確診案例，許多醫衛專家都呼籲民眾做好防疫工作，提高警覺。而衛福部官方推出的防疫APP「台灣社交距離」，立即下載量暴增，衝上iOS APP Store的免費APP排行第一名。不過民眾除了下載外，使用上也須注意3點提醒。

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▲『台灣社交距離』APP衝上排行榜第一。（圖／NOWnews資料照）
▲「台灣社交距離」APP衝上排行榜第一。（圖／NOWnews資料照）
1.需打開藍牙。台灣社交距離APP是透過手機間彼此的藍牙訊號強弱，來計算使用者之間的距離。因此下載APP之後，別忘了打開藍牙。

2.打開暴露通知。打開接受暴露通知後，若與確診者接觸，兩人距離小於2公尺內，便會發出通知提醒。不過前提是確診者也有下載「台灣社交距離」APP並開啟藍牙，因此越多人使用「台灣社交距離」APP越有效。基本上下載APP打開後，便會提醒使用者開啟接收通知，但有些機型或許仍須至設定處開啟，民眾可以再次確認。

3.安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。

而民眾可能會擔心的個資問題，根據台灣人工智慧實驗室官網資訊，APP不會蒐集任何個人資訊，僅將接觸史紀錄使用者的手機裡。若資料無需使用，將於28天後自動刪除，以保護隱私。立委王婉諭、醫護粉專「美的好朋友」等人，都在臉書發文呼籲民眾趕緊下載，做好個人防疫工作，一起為防堵病毒傳染盡份心力。（編輯：倪浩軒）

▲王婉諭立委提醒大家，下載「台灣社交距離」APP，越多人下載越有用。（圖／翻攝自王婉諭臉書）
▲王婉諭立委提醒大家，下載「台灣社交距離」APP，越多人下載越有用。（圖／翻攝自王婉諭臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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