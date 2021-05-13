NOW早報／本土案例激增！國師「5月預言」被翻出　眾臉綠

本土案例激增！國師唐綺陽「5月預言」被翻出 眾全臉綠





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繼11日新增7名本土確診病例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布新增16名本土確診病例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段。對此，就有網友翻出國師唐綺陽於四月底開直播談「五月運勢」的貼文，唐綺陽指出「在五月，諸星金牛、土星逆行，土象能量滿滿，火星巨蟹、木星移位，水象能量也滿滿，所以經濟狀況、身體狀況難免面臨變化，且幾家歡樂幾家愁，有人更好，就有人忽然不好，而且落差很大。畢竟五到七月是大星過運，社會必然比較動盪，大家安全感再度受破壞，命運齒輪就開始轉動了，五月，是開始感到明顯變化之時，因五月到七月是今年重點區段，最戲劇性、怪事也最多，所以有必要跟大家說明」。

對此，網友紛紛回應「安全感再度受到破壞，這兩天真的感受到了」、「真的很可怕，第一次這麼緊張，大家戴好口罩啊」、「安全感再度受破壞...很貼切，台灣人安逸太久了」、「安全感再度受到破壞這句，看到起雞皮疙瘩」、「希望台灣能再挺一波疫情，嗚嗚」、「國師真的每次都讓人驚艷...」「臉都綠了...讚嘆唐老師...願台灣能挺過這波」。（編輯：張嘉哲）

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）

今日天氣／高溫炎熱慎防熱傷害！南部有機會飆38度高溫





今（13）天各地依舊為晴朗炎熱的天氣，僅午後山區有零星降雨，夜晚至清晨在東半部沿海地區也可能出現零星降雨；各地高溫都在30度以上，西半部普遍可達35、36度，尤其大台北盆地、中南部內陸地區及花蓮縱谷地區高溫可達36度以上，南投及南部地區甚至會出現局部38度以上的高溫，白天戶外活動請慎防熱傷害並多補充水分。





史上盤中最大跌幅！疫情警戒恐升級 台股一度狂瀉1400點





台北股市受到國內疫情升溫影響，昨（12）日開盤下挫，早盤跌逾300點、400點，然而上午傳出基隆也有確診者，疫情警戒可能來到第三級，使得10點鐘過後指數一路狂瀉，一度下殺超過千點，暴跌1418點，創單日最大跌點，最低來到15165點，跌幅超過5％。而截至中午12點為止，跌848點左右，跌幅5.1％，來到15734點，而成交金額預估也將爆量超過9000億元。

▲疫情警戒可能來到第三級，使台股12日一度下殺超過千點，暴跌1418點，創單日最大跌點。（圖／NOWnews資料照）

疫情持續炎上 雙北宜桃本土病例數亮紅燈





繼11日新增7名本土確診病例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布新增16名本土確診病例。累積今年以來的本土確診病例已達到66例，主要分布在台北市、新北市及桃園市、宜蘭縣，提醒民眾須謹慎小心，避免疫情持續擴散。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）

台灣進入社區感染！醫急籲「做好4件事」：窮緊張沒用的

台灣近期爆出感染源不明的本土確診案例，疫情再度出現變化。衛福部長陳時中11日也定調台灣已進入社區感染，疫情警戒提升至第二級。對此，有醫護粉專

《美的好朋友》

跳出呼籲民眾「做好4件事」，包括：下載app《台灣社交距離》、洗手、戴口罩，以及施打疫苗。

▲醫護粉專提醒民眾做好洗手、戴口罩以及下載APP，符合資格的人趕快施打疫苗，保護自己。（圖／翻攝《美的好朋友》）

爆衝APP下載第一！「台灣社交距離」怎麼用？3點設定提醒





近日國內新冠肺炎疫情升溫，昨（12）日一口氣新增了16例本土確診案例，許多醫衛專家都呼籲民眾做好防疫工作，提高警覺。而衛福部官方推出的防疫APP「台灣社交距離」，立即下載量暴增，衝上iOS APP Store的免費APP排行第一名。不過民眾除了下載外，使用上也須注意3點提醒：1.需打開藍牙、2.打開暴露通知、3.安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。而民眾可能會擔心的個資問題，根據台灣人工智慧實驗室官網資訊，APP不會蒐集任何個人資訊，僅將接觸史紀錄使用者的手機裡。若資料無需使用，將於28天後自動刪除，以保護隱私。（編輯：許苡晴）