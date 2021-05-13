巷仔內／防疫警戒升不升級？陳時中腹背受敵的選擇

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近日國內本土疫情如野火燎原，陳時中在台股開盤之際受訪提到「今日可能宣布疫情警戒進入第三級」，加上基隆爆出因確診者實施大規模清消，股民對防疫信心動搖，台股12日開盤後大跌，盤中更一度崩跌逾1400點，創史上最大跌點，收盤亦跌破萬六，重挫680.76點，收在15902.37點，單日跌幅達4.11%。
隨後，陳時中臨時向立院請假，要離開前再次接受媒體受訪，此時說法有了180度大轉變，稱今日不會宣布升級，讓各界摸不著頭緒，財政部長蘇建榮也出面喊話，將持續注意台股狀況，金管會也打強心針指出，若股市持續非理性下跌，必要時將採取穩定措施，也就是動用我國國安基金護盤，可見陳時中一句話對於台股的影響，更勝921地震、台海飛彈危機，也造成防疫警戒升級承受金融、經濟相關主管機關壓力。
第三級疫情警戒怎麼做？細節模糊各界狂問
此外，升級第三級警戒後到底該有哪些實際作為？指揮中心僅大方向指出，「所有人外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、維持秩序...、必要性服務，其餘公共場域關閉。」但光是該如何上班？超商、超市算不算必要性服務？陳時中自己也說不準。
面對媒體的追問，陳時中只說，如何上班依照去年3月公布的「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」辦理，而超商、超市甚至小吃店算不算必要服務，則要依據該社區的維生所需和當地疫情嚴重程度判斷。
行業類別與上班型態百百種，雖以不接觸為首要前提，但難道上班改採分流、梅花座就符合「停止室內5人以上」目標？指揮中心並無進一步說明，雖可以想像維持台灣眾多中小型企業能持續運作、發薪也是我國維持正常運作的重要一環，也不可能採取中國大陸堪比「居家監禁」的政策，將人民鎖在家中，但是否因此使疫情有機可趁，也是一把令指揮中心頭痛的雙面刃。
在野、同黨都不挺？中央、地方防疫工作差距大
國內本土疫情爆發讓各地縣市首長情緒緊繃，深怕稍有差錯就要背負「防疫罪人」的名聲。從華航諾富特群聚案一開始，就讓桃園市長鄭文燦、指揮中心與交通部民航局在負責任務上的解讀有所出入，更讓外界解讀為多方互踢皮球。
另外，同屬民進黨的基隆市長林右昌在防疫工作上也與中央互相拔河，在12日上午傳出有確診者後，隨即進行大規模全市清消，在指揮中心公告確診者前就大動作處理，雖然目的是加強防疫，但陳時中在下午即表態，「地方的清消作業有時候標準拉得很寬，但不見得有風險存在」，等於間接打臉林右昌行為，反而造成民眾恐慌。
在野黨首長更是卯足全力「超前部署」升級防疫作為，新北市長侯友宜宣布，即日起營業場所啟動人流管制、八大行業及網咖、電子遊戲場停業，公有場所如圖書館等也全面關閉，甚至「建議」中央該封城就封城，讓輿論給陳時中十足下馬威。台北市長柯文哲甚至宣「準第三階段」防疫措施，提升大量快篩機制、社區關懷據點與老人服務停辦。雙北市長頻頻出招，就是要讓民眾認為比指揮中心防疫規格更完善。
從疫情開始至今，民進黨政府最自豪的就是尊重專業、科學防疫，不過隨著去年一整年疫情平緩，陳時中也坦言各界對於防疫工作已顯露疲態，加上各部會面臨政經壓力之下的摩擦、地方政府與中央的權責角力，和民間對於第三級疫情警戒的徬徨，都讓指揮中心在是否宣布警戒升級難上加難，陳時中是否能克服人多嘴雜，堅持以專業判斷做為防疫政策，成為他近期以來最大考驗，只希望全台民眾可以上下一心，共同撐過此次難關，讓台灣在疫情下再度平安渡過。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。