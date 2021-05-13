疫情警戒逼近第三級！呂秋遠提「6建議」：讓病毒斷鏈

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繼11日新增7名本土確診病例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段。對此，律師呂秋遠在臉書提出「6建議」，呼籲大家認真對待這次的危機，不要參加室外10人以上、室內5人以上聚會，讓病毒傳播在某些地方停止斷鏈。





呂秋遠發文指出，目前疫情離第三級。只有一點點距離，一旦進入這一級，我們的生活將會有重大改變，幾乎所有的商業活動都將停止，室外10人以上，室內5人以上聚會，都將停止，而且只保留基本生活所需的營業活動，攸關我們的日常生活非常巨大，所以，請認真對待這次的危機。他並引用「知止、靜、定、安、慮、得」來說明。





1.知止





請專一的做好防疫工作，防疫不靠政府而已，而是要依靠大家協力，除了已經說了太多遍的勤洗手、戴口罩、保持社交距離以外，到6月中以前，請不要再有任何的中大型群聚活動了，不要舉辦，也不要參加，讓病毒傳播就在某些地方停止斷鏈，危機就可以安然度過。





2.靜





不要再吵架了，要槍斃誰、究責誰，都沒有意義。政府已經領導防疫工作一年多，好不好公道在人心，如果覺得一年多的病例只有1000人實在「太多」，或者認為政府蓋不住了才會這樣，印度是很好的移民國家。每年幾乎都有選舉，你可以在往後對執政黨獎賞或懲罰，但是現在是逼近戰爭狀態，團結一點好不好？





3.定





拜託不要恐慌，恐慌不能解決問題，擊敗我們的，通常是人心，而不是病毒。關於已經發生的，我們無能為力改變，但是還沒發生的事情，我們大有可為。傳播鏈是可以斬斷的，只是如果恐慌，或者不當一回事，那就會引發太多混亂，鎮定是我們現在必須保持的能量。





4.安





不要搶購日常用品、不搶都夠，搶了永遠不夠；不要相信與傳播任何未經防疫中心證實的消息、不要哄抬物價，這些行為都有可能觸法。安心的做好日常生活該做的事情，但是做好防疫措施。安穩的盡好防疫本分，就是防堵疫情的重要因素。





5.慮





注意防疫中心公布的消息，但是不要一直盯著電視新聞，這樣會太焦慮。有資格的人要去打疫苗，沒資格的人請耐心等候。記得關心身邊的人有沒有做好防疫，有空打個電話回家叮嚀爸媽，不要再參加進香團，提醒朋友不要再去員工旅遊聚餐，上班就要戴口罩，沒事就廢在家裡當宅男宅女。耍廢就可以救台灣，這是千載難逢的機會。





6.得





就這個月，請忍耐，把自己堅韌的精神拿出來。田螺含水就能過冬，更何況現在是夏天，病毒難不倒我們台灣人的。（編輯：許苡晴）





▲昨（12）日國內再度新增16例本土案例，讓民眾更不敢掉以輕心。對此，律師呂秋遠則提出「6建議」，呼籲民眾「在家耍廢就可以救台灣」。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）