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他列「4原因」喊：我想快點得肺炎　全場罵爆：不可取！

▲美國感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19） 而亡故的人數達到50萬名，拜登總統下令，聯邦政府機構降下半旗5天。（示意圖／Pixabay）
▲有網友在PTT表示「我想要快點得肺炎」，並提出「4原因」解釋，甚至詢問「也有跟我一樣想法的人嗎？」讓全場紛紛罵翻，怒轟「不可取！」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 07:29:15

近日國內新冠肺炎疫情升溫，昨（12）日一口氣新增了16例本土確診案例，衛福部長陳時中也定調台灣已進入社區感染階段，各縣市都積極加強防疫措施，絲毫不敢掉以輕心。不過，近日卻有一名網友在PTT女孩板表示「我想要快點得肺炎」，並列出「4原因」解釋，甚至詢問「也有跟我一樣想法的人嗎？」讓全場紛紛罵翻，怒轟「不可取！」

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該名網友發文指出，「原因有幾個：1.現在疫情還沒爆發，早點得病可以得到最好的醫療照顧。2.我買了500塊防疫保險。3.遲早都會得的，為什麼不現在得？4.我抵抗力很強，當兵新訓時，我是少數沒得流感的人，早點得病早點有抗體，也不用整天擔心會接觸確診者。」他更詢問大家「也有跟我一樣想法的人嗎？」

▲有網友在PTT表示「我想要快點得肺炎」，並列出「4原因」解釋，甚至詢問「也有跟我一樣想法的人嗎？」讓全場紛紛罵翻，怒轟「不可取！」（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT表示「我想要快點得肺炎」，並列出「4原因」解釋，甚至詢問「也有跟我一樣想法的人嗎？」讓全場紛紛罵翻，怒轟「不可取！」（圖／翻攝自PTT）
此文一出，立刻引來鄉民砲轟「傳染給別人怎麼辦…？ 得肺炎不是只有你的事」、「防疫保險可以賠多少？十萬？買你的人身健康這麼廉價」、「不是你一個人的事，你的接觸者都被毀了」、「不可取！有想過醫護人員的辛苦嗎？」「奇葩想法」、「惟恐天下不亂欸」、「真的很自私」、「你這種想法真的有夠爛...醫護活該照顧這種故意染疫的喔？」

另還有人提醒「重點不是得病，是之後留下的後遺症很可怕」、「慘的話會有後遺症跟一輩子啊...」「康復之後還是會再確診啊，你是不是有什麼誤解？」「會重複得、會後遺症，醒醒」、「得過不保證不會再得吧...這又不是水痘...」「這次的一直變種，得了還會得，先得哪有用」。（編輯：許苡晴）

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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