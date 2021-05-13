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請客人戴口罩！老闆「一語」阻止　她心累：怎是我被檢討

自12月1日起，只要進入八大類高感染傳播風險場所，要全面佩戴口罩，如果勸導仍不聽，將依法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。(圖／記者陳惲朋攝）
▲近日有網友透露，自己日前請客人戴口罩再進店消費，但老闆卻以「一句話」阻止，讓她當下超不解，直呼「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？」（圖／記者陳惲朋攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 08:19:48

中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，累積今年以來的本土確診病例已達到66例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段，各縣市都積極增強防疫工作，民眾也不敢掉以輕心。不過，近日有網友透露，自己日前請客人戴口罩再進店消費，但老闆卻走過來跟他說「一句話」阻止，讓她當下超不解，心累直呼「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？」貼文掀起熱論。

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原PO在PTT女孩板表示，上班時都會請客人戴上口罩，才能進來消費，很多人都會配合，但就是有些人都不願意...他透露，昨天有一個工人進來買東西，他跟對方說「口罩要戴哦！」對方卻一臉驕傲的說「我沒有啊！」

▲近日有網友透露，自己日前請客人戴口罩再進店消費，但老闆卻以「一句話」阻止，讓她當下超不解，直呼「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？」（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友透露，自己日前請客人戴口罩再進店消費，但老闆卻以「一句話」阻止，讓她當下超不解，直呼「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？」（圖／翻攝自PTT）
而正當她在想這個有什麼好得意的時候，發現陸續進來的工人都沒戴口罩，在他準備開口提醒他們時，老闆卻走來跟他說「你顧好自己就好，你等等被他們打，影響到商店」，讓他不禁直呼「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？為什麼有些人這麼事不關己。」

對此，網友則紛紛回應「真辛苦了，現實就是這樣，檢舉違停都會被肉搜了」、「轉變心態，你仁至義盡了」、「辛苦了！遇到這種客人上司還不挺，只能保護自己了」、「老闆竟然冷處理，俗辣」、「沒辦法，你只能自己戴好口罩」、「如果上司不管什麼事都這樣標準變來變去，還是離職吧！」「政府政策一回事，人民有沒有警覺心又是一回事了」、「原PO辛苦了，有時候做正確的事情反而很不容易」、「這個社會就是擺爛無敵，而且服務業就是看人臉色」、「勸告不聽不是可以罰錢？」（編輯：許苡晴）

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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