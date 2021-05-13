好像一棟房子！哈密街「城門標誌」到底是啥？真實意象曝

每個地方都有獨特的代表圖像，就像台灣各縣市都有不同的旗幟、世界各國國旗也都不盡相同。不過，你有看過這個看似「房子」的標誌嗎？近日就有一名男網友透露，自己日前在台北市的重慶北路上看到一個「特殊標誌」，他並好奇PO網詢問大家「其中意涵？」釣出內行揭密「背後真實意象」。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並提問「有人知道重慶北路電線桿上面的標誌是什麼意思嗎？就是好像一棟房子那個，每次經過都好好奇啊！但是都google不到」。

問題一出，網友紛紛留言「保安宮的意象」、「大龍峒保安宮是正解」、「這條路我天天在走居然沒發現...」「孔廟吧？應該是古蹟的意思，北門也有」、「就廟的樣子」、「大同區宮廟區」、「在地的專屬地標吧！」另也引來內行解答，直指「這是大同區在地的Logo圖騰」。

▲一名男網友透露，他日前在台北市重慶北路上看到一個「特殊標誌」，並好奇PO網詢問大家「其中意涵？」釣出內行揭密「背後真實意象」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

而根據台北市大同區公所官網說明，這是大同區公所區徽，創意概念是以 「大同」 字型發想，「城門」為形象，「城門」位居交通樞紐，佔機要之位，象徵大同舊時位居文化、貿易樞紐，現在則提出「雙圈雙軸線」構想，成為台北市21世紀的「都市之門」。

表現手法方面則是以書法筆觸勾勒出屋簷，呈現古老懷舊的觸感。城門部分，利用消點透視城門具有向前指引的意味，指向陽光，指向璀璨光明的未來。整個logo呈現新與舊、傳統與進步之結合。（編輯：許苡晴）