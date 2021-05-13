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疫情釀股災？謝金河嘆「未見過的大跌景象」：還有一挑戰

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 09:01:52｜2021-05-13 09:29:37

本土疫情爆發，不排除進入第三級警戒，投資人紛紛抱頭逃竄，狂砍持股；而昨（12）日台股大跌，盤中恐慌性賣壓不計價殺出，指數重挫逾1400點，創盤中最大跌點紀錄。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。

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謝金河表示，在資本市場行舟，每一個人都要面對「無知，貪婪，與恐懼」的試煉。台股經歷11日的652.48大狂殺，怎料12日又出現一波更大的殺戮，他嘆「這一天台股盤中一度大跌1417.86，這是一輩子投入巿場的人未見過的超級大跌景象，台股把集中和櫃買加起來的成交量是8863億，也創下史上新紀錄」。而台股兩個交易日狂殺逾2000點，最大的原因是疫情失控、社區感染出現、防疫等級升高，一定會影響經濟活動，而股市累積巨大漲幅，這個時候會像戲院失火般，大家爭相逃竄，不小心就會出現人踩人的慘劇。

▲財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。（圖／指揮中心提供）
▲財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。（圖／指揮中心提供）
謝金河認為，在疫情告急下，沒有人知道後續會發生什麼變化，這時無知、恐懼會讓股市出現失控性的殺戮。除了疫情失控，台股接下來還有一個挑戰，就是通膨壓力升高，12日美股也加入大跌行列，這是投資人看到美國4月CPI指數高達4.2%，從金融海嘯以來，美國設定一個通脹目標值2%，但CPI指數很少越過這個目標，現在跑出4.2%，市場最擔心的變成是聯準會的升息，漲多的科技股開始出現連環下挫的景象。台灣的半導體股12日在美國股市也出現殺戮，台積電跌幅逾4％；日月光、聯電跌幅超過7％；奇景光電下跌逾10％，這樣的跌法，勢必又衝動到13日的台股。

謝金河也提到，他把現在疫情最危急的印度股市走勢和台股放在一起比對，台股似乎比印度股市跌得更慘烈，可以看出台灣投資人的反應快速。這一陣子，市場充滿了投機氣氛，股友社胡亂喊價，當沖熱度急遽升高，台股交易量頻創新高，股市很多小白殺進市場，大家根本不在乎基本面，只求賺快錢，市場上投機氣氛達到最高點。這次台股在大漲後急遽拉回，疫情加重，也給市場一個冷靜的機會。但他認為這不是壞事，接下來讓基本面說話，這兩天第一季財報全數揭露，跌下來的台股又會給大家帶來另一次機會。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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