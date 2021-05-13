疫情釀股災？謝金河嘆「未見過的大跌景象」：還有一挑戰

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▲財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。（圖／指揮中心提供）

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。