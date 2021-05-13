日增16例本土確診　民眾黨團籲：強化地方政府防疫角色

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邱臣遠指出，許多地方政府過去一年都曾表示，對於防疫相關資訊，無法及時、確實地獲得；防疫應不分顏色，中央應把資訊透明化，讓地方政府能同步掌握情況，強化地方政府在防疫體系的角色，也才能完善防疫安全網。政府應該收心，盡快揭露資訊，讓中央、地方在防疫意識、行動上都能協調。
張其祿指出，諾富特事件延燒至今，桃園市政府和民航局、疫情指揮中心互相推拖責任，關於機組員居家檢疫政策從14天改為7天再縮減為3天，負責單位責任更是糾纏不清；而諾富特防疫旅館出包，也已經證實指揮中心允許防疫旅館收住一般旅客的作法是很嚴重的錯誤。防疫旅館面臨的營運風險必須要交給國家支應，而不是為了鼓勵防疫旅館而放任旅館收住、甚至是混住一般旅客的情形發生，民眾黨團也呼籲政府儘速完成所有防疫旅館的清點盤查，不要讓防疫破口繼續擴大。
賴香伶指出，目前雖擴大疫苗施打的範圍與職業類型，讓一線的各種勞工們，能夠盡快接種疫苗，但政府也應盡快與企業協調、做好準備，讓與疫情相關的假別能夠確實執行，包括疫苗假、親人居家檢疫時需要的照顧假等，並能以政府補助的方式，保障勞工在防疫假、疫苗假期間的收入，藉此讓勞工更主動地做好個人防疫工作，也應對如防疫旅館工作者、航運相關勞工、醫護人員等高風險勞工進行定期篩檢，第一線防疫工作者的防護衣也要足夠。政府目前也提出異地辦公的相關辦法，也請政府能輔導企業，異地工作依然要符合勞基法規範。
蔡壁如表示，防疫一旦宣布進入三級警戒，政府必須要保證防疫物資的充沛，疫苗及其他防疫物資的相關資訊也應公開透明讓國人知道，才能避免不必要的恐慌，也只有提高疫苗的接種率，才能盡快使人民的生活恢復到正常狀態。這次放寬機組人員的檢疫標準引發爭議，中央流行疫情指揮中心必須思考如何取得產業經營與防疫的平衡，相關配套也要有時間表。
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