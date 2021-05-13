聽從醫囑　陳水扁下午到高雄長庚打疫苗

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）本土疫情升溫，疫情引發恐慌。前總統陳水扁昨（12）晚透露，他今（13）日將前往高雄長庚醫學大樓施打AZ疫苗。他強調是聽從醫生囑咐，也希望大家一起防疫，注射疫苗。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-13 09:25:51｜2021-05-13 09:46:11
陳水扁日前因為重度睡眠呼吸中止症到醫院檢查，在臉書PO出「全身貼滿電線」照片引起關注。對於台灣近期進入社區感染階段，陳水扁表示，經醫療團隊評估，65歲的他目前狀況可以打疫苗。
陳水扁表示，他的主治醫師陳順勝教授認為，打疫苗可以大幅降低感染風險，可以增加台灣群體免疫力。縱有小小不適，比起COVlD-19的危害更大，顯得微不足道。因此他聽從醫囑，經安排今天下午1點半在高雄長庚醫院醫學大樓施打疫苗。
陳水扁也呼籲，做好防疫，人人有責，注射疫苗，大家一起來。
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