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台股早盤跌逾500點　航運、疫情概念股綠紅兩樣情

▲疫情警戒可能來到第三級，使台股12日一度下殺超過千點，暴跌1418點，創單日最大跌點。（圖／NOWnews資料照）
▲疫情警戒可能來到第三級，使台股13日早盤跌533點，來到15368點，跌破半年線。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-05-13 09:28:09｜2021-05-13 09:28:59

美國華爾街通膨恐慌蔓延，十年期美債殖利率大漲，使美股大跌680點，台北股市也因為疫情升溫而今（13）日持續下挫，早盤跌533點，來到15368點，跌破半年線。電子股依舊弱勢，航運股一片慘綠，包括長榮、裕民、陽明、萬海都跌停。但疫情緊張帶動宅經濟，疫情概念股也紅通通，如恆大、雃博、美德醫、康那香都飆漲停。

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美股昨（13）日走跌，其中道瓊指數下跌681.50點，或1.99%，收33,587.66點；標普500指數下跌89.06點，或2.14%，收4,063.04點；那斯達克指數下跌357.74點，或2.67%，收13,031.68點；費城半導體指數下跌124.86點，或4.20%，收2,851.15點。

台北股市今日開盤跌234.04點，隨後跌超過500點，跌破半年線，來到15368點，稍後跌幅則稍稍縮小，但也跌400、300多點，跌幅2到3%。權值股台積電早盤股價拉回，自541元來到553元，跌幅維持在2%附近。鴻海跌近2%，來到100元。聯發科、南亞科、聯電跌1到3%。

今日航運股慘綠，包括長榮、新興、裕民、陽明、志信、中櫃、萬海、台航、四維航跟慧洋都跌停。但疫情升溫緊張帶動宅經濟，像是愛之味、宅配通、網家、富邦媒漲3到9%。至於疫情概念股紅通通，如恆大、美吾華、毛寶、杏輝、合世、易威、雃博、天良、亞諾法、國光生、美德醫、康那香都飆漲停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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