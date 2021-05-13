  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

封城？陳時中：升三級警戒可能性降低、找到個案關聯了

▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-13 09:33:31｜2021-05-13 09:36:24

台灣本土疫情持續擴散，昨（12）日首次暴增16人確診，針對疫情最新情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午赴立法院備詢時，會前接受媒體訪問，針對疫情最新情況做出回應。指揮官陳時中提到，最新發現蘆洲的病例， 跟宜蘭的病例，還有跟整個諾富特病例，發現他們病毒基因定序是完全一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於媒體追問，是否升到第三級警戒？甚至考慮封城？對此陳時中回應，還沒有談到封城的情況，但是現在要升到第三級，目前可能性降低一點，因為裡面有找到連結性，他強調，雖然看起來（不明感染源本土個案）是有幾個區域，但可能是相同來源。

陳強調，現在透過積極基因定序，跟做很多的疫調，有看到人跟人的連結，跟病毒基因定序的相同，至於茶藝館疫情是否會擴散？對此陳表示，要積極圍堵，也跟警政署開過會，副指揮官陳宗彥也到親自到萬華分局當地了解情況，現在指揮中心正努力讓當地積極篩檢，避免往外擴散，目前在安排中。

另外針對媒體提問，台北市長柯文哲表示，有條件開放地方政府採購疫苗，是中央不負責任、要早點講，對此陳時中回應，這沒有辦法，法規上很清楚，都有相關的規定，都是依據藥事法規定來進行。

陳時中強調，在台灣不管是疫苗、藥物，要進口就是要提出申請，藥商就他的需要，相關的藥物不管是進口做人體試驗、臨床試驗，都要有相關資料向FDA申請，有相關審查程序，有些有藥證會比較快，沒藥證當然速度就比較慢，法規上都寫得很清楚。

針對藍營呼籲國內有普篩的需求，陳時中也回應，有擴大篩檢需求，現在需要防堵的時候，相關疫調跟篩檢要快速進行，有一層一層往下傳，也有潛伏期，只要疫調、篩檢一層層做得比較快，疫情不會擴散。

陳鄭重強調，沒有明確目的的普篩，恐怕對醫療量能損害，讓疫調跟篩檢速度變慢，把防守能力變弱不是一件好事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
64.71%35.29%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.2%58.8%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.76%54.24%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀