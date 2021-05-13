封城？陳時中：升三級警戒可能性降低、找到個案關聯了

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陳強調，現在透過積極基因定序，跟做很多的疫調，有看到人跟人的連結，跟病毒基因定序的相同，至於茶藝館疫情是否會擴散？對此陳表示，要積極圍堵，也跟警政署開過會，副指揮官陳宗彥也到親自到萬華分局當地了解情況，現在指揮中心正努力讓當地積極篩檢，避免往外擴散，目前在安排中。
另外針對媒體提問，台北市長柯文哲表示，有條件開放地方政府採購疫苗，是中央不負責任、要早點講，對此陳時中回應，這沒有辦法，法規上很清楚，都有相關的規定，都是依據藥事法規定來進行。
陳時中強調，在台灣不管是疫苗、藥物，要進口就是要提出申請，藥商就他的需要，相關的藥物不管是進口做人體試驗、臨床試驗，都要有相關資料向FDA申請，有相關審查程序，有些有藥證會比較快，沒藥證當然速度就比較慢，法規上都寫得很清楚。
針對藍營呼籲國內有普篩的需求，陳時中也回應，有擴大篩檢需求，現在需要防堵的時候，相關疫調跟篩檢要快速進行，有一層一層往下傳，也有潛伏期，只要疫調、篩檢一層層做得比較快，疫情不會擴散。
陳鄭重強調，沒有明確目的的普篩，恐怕對醫療量能損害，讓疫調跟篩檢速度變慢，把防守能力變弱不是一件好事情。
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