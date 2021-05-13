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進入社區感染期　民眾黨立委呼籲踴躍打疫苗

蔡壁如
▲國內進入社區感染期，本土確診人數屢創新高，立委蔡壁如呼籲踴躍打疫苗。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.13)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-13 10:22:34｜2021-05-13 11:01:17

新冠肺炎疫情升溫，昨日又新增16例本土確診個案，本土確診人數再創新高。台灣民眾黨立委表示已經登記排隊打疫苗，也呼籲民眾踴躍打疫苗。

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台灣民眾黨立院黨團今（13）日舉行「中央不透明　地方難防疫」記者會，民眾黨高虹安指出，根據《彭博社》最新發布的4月「全球抗疫韌性排名」，台灣下降到第五名，主因正是「疫苗施打進度不夠快」；而「疫苗獲取」這項指標裡則是倒數第2名。目前台灣的疫苗接種的進度不到1%，嚴重落後其他國家，而在社區感染發生的情況下，許多民眾都去預約施打疫苗，剩下的20多萬劑很快也會打完，下一波疫苗卻還不知道在哪裡。

高虹安指出，衛福部透露採購到的疫苗大致上有1,981萬劑，已到貨30多萬劑，但就算全部拿到，也只有42%的台灣人有機會把兩劑疫苗打好打滿，甚至可能出現「混打」不同品牌疫苗的情況，恐造成額外的副作用或是健康風險。國產高端、聯亞生技的疫苗可能在7月完成2期試驗，政府應考慮採國產研發、國外購買的雙管齊下的避險政策，一方面加緊國產疫苗的研發，一方面也可考慮積極向美國和歐洲爭取有償技術轉移，讓疫苗供應不致短缺。

立委跑地方接觸民眾頻繁，媒體詢問接種疫苗了嗎?立委蔡壁如表示，昨天已經排隊門診登記施打自費疫苗，但是現在門診爆量都登記不進去。她指出，施打公費疫苗有優先順序，最優先是醫護人員、接著是防疫第一線人員、65歲以上老人等，呼籲民眾踴躍打疫苗。

立委賴香伶表示，「敢打疫苗啊，為什麼不敢，只是順序沒排入我們!」現在很多縣市長、護理人員都在打疫苗，打之前經過醫師評估，之前因為疫苗採購資訊不透明，把民眾當試驗品，所以民眾一開始才會害怕施打疫苗。

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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