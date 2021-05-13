進入社區感染期　民眾黨立委呼籲踴躍打疫苗

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高虹安指出，衛福部透露採購到的疫苗大致上有1,981萬劑，已到貨30多萬劑，但就算全部拿到，也只有42%的台灣人有機會把兩劑疫苗打好打滿，甚至可能出現「混打」不同品牌疫苗的情況，恐造成額外的副作用或是健康風險。國產高端、聯亞生技的疫苗可能在7月完成2期試驗，政府應考慮採國產研發、國外購買的雙管齊下的避險政策，一方面加緊國產疫苗的研發，一方面也可考慮積極向美國和歐洲爭取有償技術轉移，讓疫苗供應不致短缺。
立委跑地方接觸民眾頻繁，媒體詢問接種疫苗了嗎?立委蔡壁如表示，昨天已經排隊門診登記施打自費疫苗，但是現在門診爆量都登記不進去。她指出，施打公費疫苗有優先順序，最優先是醫護人員、接著是防疫第一線人員、65歲以上老人等，呼籲民眾踴躍打疫苗。
立委賴香伶表示，「敢打疫苗啊，為什麼不敢，只是順序沒排入我們!」現在很多縣市長、護理人員都在打疫苗，打之前經過醫師評估，之前因為疫苗採購資訊不透明，把民眾當試驗品，所以民眾一開始才會害怕施打疫苗。
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