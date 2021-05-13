進入社區感染期　民眾黨立委呼籲踴躍打疫苗

新冠肺炎疫情升溫，昨日又新增16例本土確診個案，本土確診人數再創新高。台灣民眾黨立委表示已經登記排隊打疫苗，也呼籲民眾踴躍打疫苗。

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台灣民眾黨立院黨團今（13）日舉行「中央不透明 地方難防疫」記者會，民眾黨

「敢打疫苗啊，為什麼不敢，只是順序沒排入我們!」現在很多縣市長、護理人員都在打疫苗，打之前經過醫師評估，之前因為疫苗採購資訊不透明，把民眾當試驗品，所以民眾一開始才會害怕施打疫苗。