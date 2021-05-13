鴻海包專機救印度10台幹　將持續爭取助同仁回家

印度新冠肺炎疫情失控，鴻海大手筆以包機形式將多名印度台籍幹部送回台。鴻海今（13）日指出，班機是在昨晚8點17分抵達台灣，機上共有10名台籍幹部，目前皆已送往集中檢疫所。鴻海也將持續爭取協助同仁幹部們返回母國，且強調不分國籍。
記者許家禎／台北報導
2021-05-13 10:03:15｜2021-05-13 10:05:59
印度疫情險峻，據了解，鴻海這次共花費11萬5千美元（約合新台幣321萬元），包下一架灣流客機將同仁們送回台灣。為此，鴻海並未證實包機價格，僅表示共有10名同仁回台，下機後就搭上防疫巴士前往檢疫與隔離。針對同仁回台，鴻海隨時掌握員工身體狀況。
據了解，鴻海仍待在印度的員工已啟動溝通關懷機制，掌握員工狀況也安排心理諮詢及醫師遠距線上會診。鴻海也將盡力協助同仁返國、不分國籍，如助中國籍員工返回中國大陸，希望大家都能安全到家。
鴻海印度廠區也啟動防疫高規格，產能部分有所調整，透過其他區域產能支援，希望減輕對營運的衝擊。而鴻海台灣廠區今日也啟動7大防疫措施，除員工全程戴口罩外，也包括暫停跨廠交流、集會、禁止訪客，暫停開放餐飲改發便當，以及返台幹部入廠加強檢疫等。
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