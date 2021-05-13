台灣疫情燒2日增逾20本土　外媒：全球防疫優等生破功？

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，台灣被外界稱為「防疫資優生」，不過近兩日一口氣新增了20多起本土病例，讓國內民眾憂心，更引發了外界關注。除了探討台灣境內疫情是否會持續升溫之外，也有外媒關心，全球防疫優等生是否會在這波疫情當中破功。





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台灣近日疫情升溫，光是在11日、12日就一口氣新增了7例、16例本土病例，因此指揮中心將疫情警戒標準提升到二級。這也是自從去年放寬限制之後首次的緊縮防疫措施。





《德國之聲》報導指出，自從新冠肺炎在全球爆發以來，台灣一直被視作是「防疫優等生」。甚至去年8月美國前衛生部長阿薩爾（Alex Azar）來台灣，在出發前接受媒體採訪時，強調這趟訪台行程是為了加強美台灣在衛生安全方面的夥伴關係，並且要向台灣學習應對疫情的經驗。





《德國之聲》近一步表示，在2020年底台灣總統蔡英文接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）更大方分享了台灣抗疫經驗，點出台灣因應疫情三大原則，「審慎以對、迅速應變及超前部署」才掌握先機，避免封城。另外在疫情期間，台灣還打著「Taiwan can help」的口號，提供許多國家醫療口罩，一度掀起國際關注。





▲《德國之聲》指出台灣從疫情爆發後，被外界稱為「全球防疫優等生」。（圖／美聯社／達志影像）





