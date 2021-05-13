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台灣疫情燒2日增逾20本土　外媒：全球防疫優等生破功？

▲台灣近兩日新增20多起本土病例，有外媒關注全球防疫優等是否會破功。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣近兩日新增20多起本土病例，有外媒關注全球防疫優等是否會破功。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-13 10:29:07

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之後，台灣被外界稱為「防疫資優生」，不過近兩日一口氣新增了20多起本土病例，讓國內民眾憂心，更引發了外界關注。除了探討台灣境內疫情是否會持續升溫之外，也有外媒關心，全球防疫優等生是否會在這波疫情當中破功。

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台灣近日疫情升溫，光是在11日、12日就一口氣新增了7例、16例本土病例，因此指揮中心將疫情警戒標準提升到二級。這也是自從去年放寬限制之後首次的緊縮防疫措施。

《德國之聲》報導指出，自從新冠肺炎在全球爆發以來，台灣一直被視作是「防疫優等生」。甚至去年8月美國前衛生部長阿薩爾（Alex Azar）來台灣，在出發前接受媒體採訪時，強調這趟訪台行程是為了加強美台灣在衛生安全方面的夥伴關係，並且要向台灣學習應對疫情的經驗。

《德國之聲》近一步表示，在2020年底台灣總統蔡英文接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）更大方分享了台灣抗疫經驗，點出台灣因應疫情三大原則，「審慎以對、迅速應變及超前部署」才掌握先機，避免封城。另外在疫情期間，台灣還打著「Taiwan can help」的口號，提供許多國家醫療口罩，一度掀起國際關注。

▲《德國之聲》指出台灣從疫情爆發後，被外界稱為「全球防疫優等生」。（圖／美聯社／達志影像）
▲《德國之聲》指出台灣從疫情爆發後，被外界稱為「全球防疫優等生」。（圖／美聯社／達志影像）
不過《德國之聲》也提到，去年有媒體報導比利時工程師、日本留學生等人，在台灣經過較長時間的停留之後返國確診的消息，但台灣中央疫情指揮中心認為這些病例感染源不在台灣。《德國之聲》在文章一開始，引述《立場新聞》指出，因為先前控制疫情方面相當成功，台灣的病毒檢測率以及疫苗接種率都不高，點出「台灣沒有實施過普篩，因此也有看法認為台灣通報的感染病例與實際情況之間可能存在差別。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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