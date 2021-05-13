純網銀國家隊將來銀行新總座上任 許柏林提4大發展方向
金管會開放3張純網銀執照，其中樂天國際銀行及連線銀行（LINE Bank）都已開業營運，就剩下純網銀國家隊將來銀行因總經理人事等問題，至今還沒開業。不過，新任總經理許柏林在今（13）日正式上任，也提出將來銀行未來發展4大方向，並強調目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。
記者顏真真/台北報導
2021-05-13 11:18:45
將來銀行未開業就因總經理劉奕成請辭引發關注，更有立委爆料內部資訊系統開發案涉及不法，甚至質疑大股東涉嫌掏空將來銀行等，憂心將來銀行沒有將來，而對於這些爭議，金管會也進駐實地查核金檢，創下國內金融業者尚未開業卻被金檢的罕見紀錄。
不過，將來銀行新任總經理、也是前華南銀行營運管理事業群副總經理許柏林在今日正式上任了。對於未來經營理念，許柏林提出4大發展方向，包含一、「落實內部控制，強化公司治理」;二、「調整組織分工，提高團隊績效」;三、「加強系統驗測，確保正常運作」;四、「提升資安防護，目標永續經營」，同時亦勉勵所有同仁勇於面對及解決問題，共同努力，開創嶄新的未來。
許柏林也強調，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。到任後，除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能的完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。
展望未來，許柏林希望能從客戶需求及生活服務兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。