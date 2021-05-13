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民眾衝賣場瘋搶物資！台大名醫：安逸太久，會怕就好

▲國內疫情升溫，民眾紛紛衝往賣場搶物資，台大醫師施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。（示意圖／取自unsplash）
▲國內疫情升溫，民眾紛紛衝往賣場搶物資，台大醫師施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 11:14:08｜2021-05-13 11:34:44

國內本土疫情進入嚴峻時刻，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，創下疫情爆發以來單日新高，除了維持第二級警戒，也同時啟動6大防疫措施以強化管治措施，對此，台大醫師施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。

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台大醫師施景中在臉書發文，表示日前有同業傳訊息告訴他，「說他們醫院昨晚有傳出新確診病例（不明感染源）」，要他自己也多加注意。而他坦言，自己一向很注意，就連按電梯按鈕也都是隨身帶著裁好的廢紙，押了電梯按鈕後，出電梯就隨手丟回收紙箱，因此自然不會和病人或家屬有什麼共同接觸的機會。

施景中也提到，隨著疫情升溫，本土確診案例增加，新聞、生活也都充滿緊張詭譎的氣氛，除了股市創下單日最大跌幅，又有民眾到大賣場搶購，開始囤積民生物資。另外，像是疫苗門診也爆滿，「大概台北市內都要約到6月多才有名額」，但對於這樣的狀況，施景中反而認為「其實，這也不是壞事，因為我覺得，大家安逸的日子過太久了。現在，會怕就好」。

▲國內本土疫情進入嚴峻時刻，對此，台大名醫施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲國內本土疫情進入嚴峻時刻，對此，台大名醫施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

他也相當希望民眾可以好好做好防疫措施，並提醒「能打疫苗快去打，沒事不要出門」，像是他原本計畫等女兒們學期一結束，就安排旅遊，現在直接取消了，他最後也提到，「沒意外的話，我今年的夏天，現在提早結束。好好的上班和在家」。

貼文一曝光，網友紛紛留言，「真的要會怕才行，醫護人員辛苦了」、「沒錯，會怕就好」、「施P辛苦了，所有一線人員都辛苦了，願一切平安」、「團結防疫，台灣加油」。

最後施景中也引述日本的台灣朋友「新潟越後老姫」的良心忠告，提醒大家不要去搶民生物資，不要恐慌：「口罩戴好、手部清潔做好、不參加飲酒作樂的聚會、保持社交距離，可以的話簡單記錄一下自己的活動史，身體不適一定要就醫不要亂吃藥。今天日本單日就新增7056個感染者，光是大阪，今天就有55人死亡。7056只看尾數56，都還是台灣今天16人的好幾倍，我們也是堅強的活下來了。」（編輯：郭佩蓉）

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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