民眾衝賣場瘋搶物資！台大名醫：安逸太久，會怕就好

國內本土疫情進入嚴峻時刻，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，創下疫情爆發以來單日新高，除了維持第二級警戒，也同時啟動6大防疫措施以強化管治措施，對此，台大醫師施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。





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台大醫師施景中在臉書發文，表示日前有同業傳訊息告訴他，「說他們醫院昨晚有傳出新確診病例（不明感染源）」，要他自己也多加注意。而他坦言，自己一向很注意，就連按電梯按鈕也都是隨身帶著裁好的廢紙，押了電梯按鈕後，出電梯就隨手丟回收紙箱，因此自然不會和病人或家屬有什麼共同接觸的機會。





施景中也提到，隨著疫情升溫，本土確診案例增加，新聞、生活也都充滿緊張詭譎的氣氛，除了股市創下單日最大跌幅，又有民眾到大賣場搶購，開始囤積民生物資。另外，像是疫苗門診也爆滿，「大概台北市內都要約到6月多才有名額」，但對於這樣的狀況，施景中反而認為「其實，這也不是壞事，因為我覺得，大家安逸的日子過太久了。現在，會怕就好」。





▲國內本土疫情進入嚴峻時刻，對此，台大名醫施景中就表示，其實現在氣氛緊張並非壞事，因為大家安逸的日子過太久，「現在，會怕就好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

他也相當希望民眾可以好好做好防疫措施，並提醒「能打疫苗快去打，沒事不要出門」，像是他原本計畫等女兒們學期一結束，就安排旅遊，現在直接取消了，他最後也提到，「沒意外的話，我今年的夏天，現在提早結束。好好的上班和在家」。





貼文一曝光，網友紛紛留言，「真的要會怕才行，醫護人員辛苦了」、「沒錯，會怕就好」、「施P辛苦了，所有一線人員都辛苦了，願一切平安」、「團結防疫，台灣加油」。



