為何要下載「台灣社交距離」APP？醫揭3優勢：比普篩有效

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林靜儀醫師強調這是一個去識別化、保護個資隱私，卻能讓個人知道自己是否該提升自己更高層級防疫作為的APP，也就是說當你下載後看見「與確診者資料比對無接觸」能讓多數人可以鬆一口氣；不過當確診者經過說明同意，上傳自己資訊之後，在14天內符合「曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘」的人，會收到通知，這時你可以聯繫1922，主動接受接下來的追蹤或檢測。
此外，林靜儀醫師也點出廣泛使用「台灣社交距離」APP的3項優勢，其中就包含可以減少疫調的困難、增加疫調的廣度與詳細度，更可以讓大家不用整天盯著「確診者去過哪裡」的足跡，同時兼顧疫調隱私和接觸者追蹤，文末更表示「我真心覺得這個超強的！快協助你的家人下載，這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。
《NOWnews今日新聞》也提醒民眾，下載完APP後可以遵照以下3點提醒使用，在防疫期間保護自己同時保護他人。
一、需打開藍牙：台灣社交距離APP是透過手機間彼此的藍牙訊號強弱，來計算使用者之間的距離。因此下載APP之後，別忘了打開藍牙。
二、打開暴露通知：打開接受暴露通知後，若與確診者接觸，兩人距離小於2公尺內，便會發出通知提醒。不過前提是確診者也有下載「台灣社交距離」APP並開啟藍牙，因此越多人使用「台灣社交距離」APP越有效。基本上下載APP打開後，便會提醒使用者開啟接收通知，但有些機型或許仍須至設定處開啟，民眾可以再次確認。
三、安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。