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為何要下載「台灣社交距離」APP？醫揭3優勢：比普篩有效

▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一。（圖／記者楊智傑攝）
▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一，醫師林靜儀就在臉書提到3項優勢，「這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。（圖／記者楊智傑攝）

記者楊智傑/綜合報導

2021-05-13 11:23:04｜2021-05-13 13:42:01

國內疫情升溫進入社區傳播階段，指揮中心宣布疫情警戒提升至第二級，外界防疫意識也隨著提高，衛福部官方推出的防疫APP「台灣社交距離」更是下載量暴增，一口氣衝上iOS APP Store的免費APP排行第一名，而前立委、醫師林靜儀今（13）日也呼籲民眾趕緊協助親友下載，「這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

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台灣昨日一口氣新增了16例本土確診案例，指揮官陳時中今早赴立院備詢前接受媒體聯訪提到，蘆洲的病例與宜蘭的病例，還有跟整個諾富特病例，發現他們病毒基因定序是完全一樣，現在要升到第三級，目前可能性降低一點。而林靜儀醫師也於臉書重申，「身為一個科技大國，開放資料與資訊運用就該有一個科技國家應有的樣子」，台灣在防疫戰備期推出這款兼顧隱私又有效疫調的APP「真的覺得當台灣人走路有風」。

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
林靜儀醫師強調這是一個去識別化、保護個資隱私，卻能讓個人知道自己是否該提升自己更高層級防疫作為的APP，也就是說當你下載後看見「與確診者資料比對無接觸」能讓多數人可以鬆一口氣；不過當確診者經過說明同意，上傳自己資訊之後，在14天內符合「曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘」的人，會收到通知，這時你可以聯繫1922，主動接受接下來的追蹤或檢測。

此外，林靜儀醫師也點出廣泛使用「台灣社交距離」APP的3項優勢，其中就包含可以減少疫調的困難增加疫調的廣度與詳細度更可以讓大家不用整天盯著「確診者去過哪裡」的足跡，同時兼顧疫調隱私和接觸者追蹤，文末更表示「我真心覺得這個超強的！快協助你的家人下載，這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

▲『台灣社交距離』APP衝上排行榜第一。（圖／NOWnews資料照）
▲『台灣社交距離』APP衝上排行榜第一。（圖／NOWnews資料照）
《NOWnews今日新聞》也提醒民眾，下載完APP後可以遵照以下3點提醒使用，在防疫期間保護自己同時保護他人。
一、需打開藍牙：台灣社交距離APP是透過手機間彼此的藍牙訊號強弱，來計算使用者之間的距離。因此下載APP之後，別忘了打開藍牙。

二、打開暴露通知：打開接受暴露通知後，若與確診者接觸，兩人距離小於2公尺內，便會發出通知提醒。不過前提是確診者也有下載「台灣社交距離」APP並開啟藍牙，因此越多人使用「台灣社交距離」APP越有效。基本上下載APP打開後，便會提醒使用者開啟接收通知，但有些機型或許仍須至設定處開啟，民眾可以再次確認。

三、安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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