為何要下載「台灣社交距離」APP？醫揭3優勢：比普篩有效

國內疫情升溫進入社區傳播階段，指揮中心宣布疫情警戒提升至第二級，外界防疫意識也隨著提高，衛福部官方推出的防疫APP「台灣社交距離」更是下載量暴增，一口氣衝上iOS APP Store的免費APP排行第一名，而前立委、醫師林靜儀今（13）日也呼籲民眾趕緊協助親友下載，「這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

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台灣昨日一口氣新增了16例本土確診案例，指揮官陳時中今早赴立院備詢前接受媒體聯訪提到，蘆洲的病例與宜蘭的病例，還有跟整個諾富特病例，發現他們病毒基因定序是完全一樣，現在要升到第三級，目前可能性降低一點。而

林靜儀醫師

也於臉書重申，「身為一個科技大國，開放資料與資訊運用就該有一個科技國家應有的樣子」，台灣在防疫戰備期推出這款兼顧隱私又有效疫調的APP「真的覺得當台灣人走路有風」。

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）

林靜儀醫師強調這是一個去識別化、保護個資隱私，卻能讓個人知道自己是否該提升自己更高層級防疫作為的APP，也就是說當你下載後看見「與確診者資料比對無接觸」能讓多數人可以鬆一口氣；不過當確診者經過說明同意，上傳自己資訊之後，在14天內符合「曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘」的人，會收到通知，這時你可以聯繫1922，主動接受接下來的追蹤或檢測。

此外，林靜儀醫師也點出廣泛使用「台灣社交距離」APP的3項優勢，其中就包含可以減少疫調的困難、增加疫調的廣度與詳細度，更可以讓大家不用整天盯著「確診者去過哪裡」的足跡，同時兼顧疫調隱私和接觸者追蹤，文末更表示「我真心覺得這個超強的！快協助你的家人下載，這個絕對比什麼得來速普篩精準又有效率」。

▲『台灣社交距離』APP衝上排行榜第一。（圖／NOWnews資料照）

《NOWnews今日新聞》也提醒民眾，下載完APP後可以遵照以下3點提醒使用，在防疫期間保護自己同時保護他人。

一、需打開藍牙：台灣社交距離APP是透過手機間彼此的藍牙訊號強弱，來計算使用者之間的距離。因此下載APP之後，別忘了打開藍牙。

二、打開暴露通知：打開接受暴露通知後，若與確診者接觸，兩人距離小於2公尺內，便會發出通知提醒。不過前提是確診者也有下載「台灣社交距離」APP並開啟藍牙，因此越多人使用「台灣社交距離」APP越有效。基本上下載APP打開後，便會提醒使用者開啟接收通知，但有些機型或許仍須至設定處開啟，民眾可以再次確認。

三、安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。（編輯：楊智傑）