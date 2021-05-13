改善空污　高市預計2023至2030年間分期程達成減煤目標

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陳其邁於5月7日市議會環境污染防制作為專案報告表示，自109年陳其邁上任以來即務實面對環境議題，訂定可行的策略，除擴大要求前50大工廠減量改善、中鋼各項工程改善及汽電共生鍋爐今年全面停燒生煤、並推動焚化廠升級改善並減燒外縣市廢棄物、環保局垃圾車低污染化及補助燃油公車汰換電動公車等多樣措施，以有效改善高雄空氣品質。
環保局表示，自2020年高雄市加入脫煤者聯盟，便盤點轄內電廠及汽電共生業者，規劃減煤脫煤期程，逐步邁向無煤城市，目標預計在2023年汽電共生累計減煤100萬噸、2026年汽電共生累計減煤 200萬噸、2030年汽電共生累計減煤340萬噸。目前正與廠商積極洽談，預計可在2023至2030年間，分期程達成逐步減煤的目標。部份建議早已有積極作為，空污改善是項長期工程，未來會持續積極推動多項改善措施，提升高雄空氣品質。
針對大型污染源，環保局長期輔導中鋼公司降低污染排放，近年完成多項空污改善工程，如：2~4號燒結工場增設脫硫設備、轉爐工場執行集塵設備更新工程等，減少粒狀物678公噸/年、硫氧化物4,614公噸/年及氮氧化物925公噸/年，中鋼公司現正建置煤礦室內化建築工程，預計今年底完成16座倉室、112年再完成18座，完成後粒狀物去除效率將由87.5%提升至98%，減少31.6公噸粒狀物排放。
高雄雖然有先天地理及氣象條件等不利因素影響，但根據環保署測站資料，高雄市空氣品質長期呈現持續改善趨勢，空品良率(AQI≦100)自108年76.9%上升至82.8%，提升5.9%；細懸浮微粒(PM2.5)手動測值則由108年的20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%。