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防疫升級！入店需「實聯制」登記　店員曝現況：刁民一堆

▲超商貨架（圖／ Pxhere ）
▲台灣近期疫情持續升溫，不少賣場、店家也開始執行「實聯制」，入店需留下姓名、聯絡電話，卻有不少店員無奈分享現況。（示意圖／ 取自Pxhere ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 11:26:32｜2021-05-13 11:31:31

台灣近期疫情持續升溫，出現不少本土確診案例，因此中央疫情指揮中心也宣布進入二級疫情警戒。出門除了需要戴上口罩外，許多店家也開始執行「實聯制」，入店需留下姓名、聯絡電話。然而卻有不少店員無奈分享現場執行的狀況：「刁民一堆」。

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一名網友在臉書《爆怨2公社》訴苦，「我們店員好可憐，請客人戴口罩，客人說沒有跟客人說我們有販售口罩可以購買，他竟然指責我是『強迫消費』，傻眼耶，現在疫情這樣，你不戴就閉嘴門口左轉，可以好好配合嗎？」

▲不少網友分享防疫升級後的店家現況。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲不少網友分享防疫升級後，店家現場遭遇的狀況。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
另外也其他店家員工分享「實聯制」的現況，「我早上也遇到，實名登記就登記就好，台灣鯛在那邊兇我，講一堆五四三」、「已經開始實名制，也有客人資料填的不甘不願，筆還用丟的還」、「說出所有服務業的心聲，太多客人沒有危機意識，進門才想到戴口罩，要不然就說這裡沒事啦」。

不少民眾也感嘆，「一堆這種人！請他們戴口罩還覺得是被逼的」、「沒有強迫消費啊！反正沒有口罩就是不能入店」、「防疫破口就是有這些人」、「不意外啦，超商一大堆不戴的，搞的自己理所當然」「我在超市工作，也是有放5入裝的口罩在櫃檯可以讓沒戴口罩的人應急先買，但很多人都會回『我拿個什麼東西，馬上就好』，超想翻白眼」。（編輯：潘毅）

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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