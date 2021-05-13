防疫第一！球后戴資穎聯名口罩　賣出一片捐一元

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此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想，運用康那香台灣獨家口罩定位技術，搭配撞色及剪影的時尚設計，成為名符其實第一的時尚彩色口罩。二款都設計有專屬的外盒，一盒10片裝180元，每款限量發行各10萬片。
羽球是全世界速度最快的球類運動，戴資穎的「戴式風格」球路靈巧刁鑽、以假動作聞名，曾被國外球評形容是「球場上的藝術家，也是最具有創造力的羽球選手」。
口罩設計上將戴資穎的符號(TTY)拆解，合併與展開時各有巧思，並用撞色色系呈現出羽球的一動一靜，顏色的深淺虛實，如同她的球路般多變，將快慢間的速度變化用逐格的方式做不同的詮釋，打出一段戴式的極速節奏。
小戴原本預計在出發東京奧運前，前往馬來西亞和新加坡參賽，不過兩站接連宣布因疫情取消，小戴將待在台灣繼續備戰奧運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。