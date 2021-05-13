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防疫第一！球后戴資穎聯名口罩　賣出一片捐一元

▲國內疫情升溫，世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩，5/20(四)正式上市。（圖／康那香提供）
▲國內疫情升溫，世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩，5/20(四)正式上市。（圖／康那香提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-13 11:31:35｜2021-05-13 11:50:25

▲國內疫情升溫，世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩，5/20(四)正式上市。（圖／康那香提供）
▲國內疫情升溫，世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩，5/20(四)正式上市。（圖／康那香提供）
 

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國內疫情升溫，世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩，5/20(四)正式上市，每賣出一片口罩，小戴和康那香將共同捐出一元給公益團體，除分享球迷她的正能量外，更希望每位球迷及國人都健健康康的。

此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想，運用康那香台灣獨家口罩定位技術，搭配撞色及剪影的時尚設計，成為名符其實第一的時尚彩色口罩。二款都設計有專屬的外盒，一盒10片裝180元，每款限量發行各10萬片。

羽球是全世界速度最快的球類運動，戴資穎的「戴式風格」球路靈巧刁鑽、以假動作聞名，曾被國外球評形容是「球場上的藝術家，也是最具有創造力的羽球選手」。

口罩設計上將戴資穎的符號(TTY)拆解，合併與展開時各有巧思，並用撞色色系呈現出羽球的一動一靜，顏色的深淺虛實，如同她的球路般多變，將快慢間的速度變化用逐格的方式做不同的詮釋，打出一段戴式的極速節奏。

小戴原本預計在出發東京奧運前，前往馬來西亞和新加坡參賽，不過兩站接連宣布因疫情取消，小戴將待在台灣繼續備戰奧運。

▲此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想。（圖／康那香提供）
▲此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想。（圖／康那香提供）
▲此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想。（圖／康那香提供）
▲此次一共推出二款小戴世界第一紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以TTY和羽球為主要設計概念發想。（圖／康那香提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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