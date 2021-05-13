特斯拉憂環境成本停止比特幣購車　加密貨幣集體跳水

電動車巨擘特斯拉（Tesla）在先前開放使用比特幣（Bitcoin）購車，沒想到才短短不到兩個月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）12日時拋出了震撼彈，表示憂心比特幣造成環境成本太高，宣布停止開放使用比特幣購買汽車。消息傳出之後，比特幣應聲下跌，一度跌逾7%。





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馬斯克在推特發文中提到，擔心「比特幣挖礦和交易導致化石燃料的使用快速增長」，對環境造成巨大威脅。基於對環境的擔憂，決定停止接受以比特幣購買特斯拉車款。馬斯克進一步指出，加密貨幣在各方面都是不錯的想法，也相當有發展的前景，但目前的環境成本過高。而特斯拉也不會出售任何的比特幣，直到能夠以更高效可持續性的方式進行挖礦，特斯拉才會使用比特幣。





▲馬斯克在推特上表示擔憂比特幣讓環境有太大負擔，決定停止開放使用比特幣購車。（圖／翻攝自馬斯克推特）

▲特斯拉停止開放使用比特幣購車，比特幣應聲下跌。（圖／翻攝自coindesk）

而馬斯克一直以來公開大力支持如比特幣、狗狗幣等加密貨幣。外媒報導指出，特斯拉在今年2月才透露購買價值近15億美元的比特幣，並表示未來也會投資更多比特幣以及加密貨幣。還在3月24日宣布能以比特幣購買特斯拉車款，讓比特幣價格出現嚴重波動。



