防疫升級　高市農業局停辦5月活動加強稽查市場防疫措施

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新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布進入第二級警戒，農業局原訂於五月中下旬舉辦之「蓮潭高雄物產館農產展售活動」和「神農市集農產展售活動」因應疫情宣布停辦。另針對高雄市轄區各批發市場，除要求落實各項防疫措施外，並派員督導防疫情形，包括全面戴口罩、量體溫、勿飲食以及公共區域消毒作業，請市場加強廣播宣導，不論攤商或民眾進入市場內務必全程配戴口罩、勤洗手，積極守護市場攤商與民眾之健康。
此外，為落實市府防疫四大原則及15項措施，針對高雄市各農會、農業性合作社、休閒農場、農村社區等，於6月8日前申辦相關活動，農業局也要求依活動規模大小，討論停辦、延期或調整規模因應。
張清榮表示，目前一切均依照疫情指揮中心規定辦理，農業局也會隨疫情變化即時採取相關應變措施，不定期持續安排督導人員稽查，要求做好防疫工作；批發市場為人潮與從業人員較為密集之區域，農業局除要求遵循相關防疫規定外，對於人員如有出現發燒、呼吸道症狀時，請權管單位盡速撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，共同為防範新冠肺炎疫情而努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。