量販店物資被搶光 男星質疑奸商炒作：買一堆罐頭幹嘛？
中央流行疫情指揮中心11日公布7例本土確診，定調進入社區感染，疫情警戒提升至第二級，昨（12日）又通報新增16例，不少民眾跑到量販店搶購泡麵、口罩、酒精等物資。對此，資深藝人曹西平不解：「事情沒有這麼嚴重又不是買不到東西。」質疑是不肖人士刻意炒作。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-13 11:50:23｜2021-05-13 13:50:12
曹西平今凌晨發文呼籲，請大家不要恐慌，不要搶衛生棉、衛生紙，「請大家不要以訛傳訛，穩住心情不要受影響，不知道是那些壞心的人，不斷的放假消息造成大家的搶購潮，這種心態真的好糟糕」，認為疫情爆發至今1年多，多數物資都很充足，根本不用囤貨。
「其他東西怎麼不炒作，真的讓我懷疑有心人士在操作，東西根本都沒有缺乏，為什麼要囤積？罐頭買了一大堆要幹什麼？」曹西平不齒亂放假消息、賺黑心錢的人，「疫情不可怕，做好該做的防範戴口罩勤洗手注意衛生，不要自己嚇死自己！」
曹西平貼出一張剛煮好的泡麵照片，直說要吃泡麵不用搶，想買就有，直言相關單位應該重罰製造恐慌的人，「這社會很多人生病了」！（編輯：楊穎軒）
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