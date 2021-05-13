使用「台灣社交距離」APP會有資安疑慮？負責人親揭真相

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詹仲昕解釋，使用者下載「臺灣社交距離APP」，並不需要註冊、上傳資料也無需GPS定位資訊，且手持裝置每 10-20 分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），且每次的隨機 ID 皆不同，不會儲存個資，而相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天後自動刪除。
他繼續補充，APP也會每4小時的自動更新，將會自動比對過去14天的接觸史，且「使用者檢疫為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID」。
詹仲昕最後說明，曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上的用戶，手持裝置會出現 App 告警畫面，並由用戶「自主」向衛生單位通報；由於APP上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，無法得知接觸對象或確診者的個資，僅顯示曾與確診者接觸的示警訊息，「無法得知任何個人資訊」；另外APP也沒辦法自行宣佈確診，避免發出不必要的告警訊息。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。