  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

使用「台灣社交距離」APP會有資安疑慮？負責人親揭真相

陳子瑜指出，近日爆紅的「台灣社交距離APP」，並不是最近才推出的程式，而是早在一年前，就已經由行政院與民間單位聯手研發完成。（圖／翻攝自陳子瑜 CHEN Tzu Yu　臉書）
▲防疫APP「台灣社交距離」衝上APP Store下載榜第一，不過也有部分人產生資安疑慮。對此，APP專案負責人、台灣人工智慧實驗室的詹仲昕也親自說明。（圖／翻攝自陳子瑜 CHEN Tzu Yu　臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 11:59:32｜2021-05-13 13:42:24

近期台灣疫情升溫，更出現本土確診案例，讓一款防疫APP「台灣社交距離」衝上APP Store下載榜第一，不過也有部分人產生資安疑慮。對此，APP專案負責人、台灣人工智慧實驗室的詹仲昕也親自出面說明，並讓民眾了解該APP的運作模式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹仲昕在臉書社團《路上觀察學院》中發文提到，「臺灣社交距離APP」擁有5種特性：「無需個資、去識別化、去中心化、自動更新及尊重意願」。

▲「台灣社交距離」負責人詹仲昕出面說明APP背後的原理及隱私相關規範。（圖／翻攝《路上觀察學院》）
▲「台灣社交距離」負責人詹仲昕出面說明APP背後的原理及隱私相關規範。（圖／翻攝《路上觀察學院》）
詹仲昕解釋，使用者下載「臺灣社交距離APP」，並不需要註冊、上傳資料也無需GPS定位資訊​，且手持裝置每 10-20 分鐘自動生成一個隨機的、不可回溯的、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），且每次的隨機 ID 皆不同，不會儲存個資​，而相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天後自動刪除。

他繼續補充，APP也會每4小時的自動更新，將會自動比對過去14天的接觸史，且「使用者檢疫為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID​」。

詹仲昕最後說明，曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上的用戶，手持裝置會出現 App 告警畫面，並由用戶「自主」向衛生單位通報；由於APP上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，無法得知接觸對象或確診者的個資，僅顯示曾與確診者接觸的示警訊息​，「無法得知任何個人資訊」；另外APP也沒辦法自行宣佈確診，避免發出不必要的告警訊息。（編輯：潘毅）

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
34.48%65.52%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.26%58.74%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
47.69%52.31%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀