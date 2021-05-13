下載「臺灣社交距離」APP有效嗎？3C達人解惑：要有1前提

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為什麼要安裝「臺灣社交距離」？

▲防疫APP「台灣社交距離」衝上免費APP排行榜第一名。（圖／翻攝自App Store，台灣社交距離截圖）

「臺灣社交距離」是怎麼運作的？

▲防疫APP「台灣社交距離」下載後記得開啟藍芽連線。（圖／記者楊智傑攝）

為什麼選擇 Bluetooth 通訊而不是用 GPS 定位呢？

會不會侵犯個人隱私？有沒有個資疑慮呢？

▲『台灣社交距離』APP衝上排行榜第一，但有部份民眾擔心個資外洩。（圖／NOWnews資料照）

那，怎麼知道對方是不是確診者呢？

▲疫情警戒提升至第二段，出門在外可開啟「臺灣社交距離」APP接觸通知。（圖／記者楊智傑攝）

「臺灣社交距離」APP 真的有效嗎？