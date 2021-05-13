中警二分局長蔡元戎拂曉出擊防疫、反酒駕

臺中近日發生酒駕肇事傷亡憾事，並鑑於國內疫情升溫中央流行疫情指揮中心宣布自5月11日起至6月8日疫情警戒提升至「第二級」，為機先防處民眾聚集大型娛樂場所，引發群聚感染疑慮，而形成防疫破口，臺中市第二警分局自5月11日起連續規劃數日取締酒駕及擴大臨檢勤務，並於今(13)日凌晨由分局長蔡元戎親自帶隊至民眾易聚集之KTV、酒店、電子遊戲場等場所展開臨檢並進行防疫宣導。除了解店家防疫措施，更加強稽查確保業者嚴格落實「實聯制」。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-13 12:41:02
台中市第二警分局曾於上(4)月底發現轄區內有電子遊戲場及理容店未依規定實施「實聯制」，違反傳染病防治法情事，已依規定函請衛生局裁處，惟今(13)日凌晨執行臨檢時仍然發現有業者未落實登記。第二警分局將持續針對轄內業者進行稽查，杜絕防疫破口，也藉由臨檢了解是否有居家隔離(檢疫)民眾，擅離住居所且流連酒店情事，同時展現警方積極防疫、維護治安、守護家園的決心。
第二分局分局長蔡元戎表示，市府全力推動防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，同時加強稽查確保業者嚴格落實「實聯制」等防疫措施，另再結合經發、衛生、民政等主要防疫單位加強督導與稽查，請轄內八大行業及民眾務必配合，共同嚴守社區防線。