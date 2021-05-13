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台灣有5個更好　蘇揆信心喊話：落實防疫就能安全過關

▲《德國之聲》指出台灣從疫情爆發後，被外界稱為「全球防疫優等生」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣本土疫情延燒，行政院院長蘇貞昌在13日的行政院會中信心喊話，台灣比起1年前「有5個更好」，只要繃緊神經、落實防疫就能安全過關。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-13 12:16:40

台灣本土疫情延燒，行政院院長蘇貞昌在今（13）日的行政院院會中表示，台灣比起1年前，更有經驗，機制更完整，知識更高、懂得防護，民眾更能辨識假訊息，防疫物資更豐富這「5個更好」，只要全國上下繃緊神經，落實防疫，相信就能安全過關。

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在今天的行政院會中，衛生福利部針對新冠肺炎疫情現況及應處進行報告。報告中指出，國際疫情持續延燒，國內近期也陸續出現感染源不明的本土病例，致社區感染的風險增加，因此提升疫情警戒標準，請各部會嚴加戒備，緊守崗位，從大眾運輸的升級防疫、各類營業場所的人流管制，醫療機構、社區、乃至於民眾個人防疫，都要重新盤點整備，加嚴加大各項防疫措施，減低疫情衝擊。

依據中央流行疫情指揮中心疫情監測資料顯示，新冠肺炎在社區傳播的風險升高，並已於5月11日至6月8日期間，針對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，強化確診個案相關疫情調查及防治工作，同時針對個案曾前往且屬開放性、無法掌握特定對象之場所則公布足跡，提醒可能接觸者配合自我健康監測，全面積極防堵疫情擴散。

蘇貞昌在聽取完報告後說，這次國內防疫升級，是挑戰也是機會；面對疫情，會有什麼結果到目前為止還未可知、是挑戰，但機會是台灣過去1年多來的防疫經驗，讓全民立刻繃緊神經，加上更有經驗，機制更完整，國人知識更高、懂得防護，民眾更能辨識假訊息，防疫物資更豐富這「5個更好」，在這基礎上，只要確實落實防疫措施，就能安全過關。

蘇貞昌強調，台灣2,300萬人，每個人都是關鍵點，希望大家能提高警覺，因為每個人都可能是疫情傳播鏈的終結點，也可能是傳播鏈的開端，同時要求各部會落實防疫措施，擴大匡列、適時公布確診者足跡、第一線醫療院所也要徹底執行回報機制，內政部則要加強警察稽查能量、應實名制的場所則徹底執行實名制登記。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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