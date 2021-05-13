防範疫情擴散　柯文哲下令萬華區172間飲酒店暫停營業3天

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，近日較為嚴重的感染源莫過於獅子會前會長與萬華特種行業的女性民眾。而現階段有消息傳出，其中一名在萬華阿公店工作的確診女性，與前會長有極為親密的人與人接觸關係。對此台北市長柯文哲今（13）日上午也在晨會下令，萬華區172家營運性質相似的飲酒店全數停業3天。





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台北市長柯文哲與副市長黃珊珊今天上午在晨會結束後，也隨即前往萬華分局了解當地阿公店的後續處理狀況，黃珊珊表示，市長已經下令在萬華分局列管的172家飲酒店，從即日起停業三天，配合相關疫情調查與清潔消毒，而待討論好相關作業細節後，下午會召開記者會對外宣布，今天就會開始執行相關作業。





黃珊珊表示，因應萬華區未來的狀況，會在附近和平院區跟中興院區附近設立採檢站，若有民眾身體不適或是出現新冠肺炎確診的症狀，都可以到這兩家醫院進行採檢。此外針對萬華區的街友們，黃珊珊也表示已經做了全面的宣導，除了讓他們了解疫情的風險外，也會協助他們移居到適當的處所。



