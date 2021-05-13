名家論壇》錢震宇／從防疫模範生變防疫問題學生

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既然零確診，加上一開始採取嚴格的邊境管制，限制包括中國大陸等地的航班及人員來台，並在入境時篩檢，杜絕病毒入境。民眾也按照指揮中心指示，該居家隔離的隔離、該採檢的採檢，還記得嗎？當初有一些人不符規定，在居家隔離期間偷跑出去被抓包還被重罰百萬。
問題來了，制度都在、罰則也有，為何現在爆發更嚴重的群聚事件？到底是誰鬆懈？難道真像是蘇貞昌講的是民眾嗎？要大家收心？防疫規定不是都是政府頒訂，民眾之間也沒有少戴口罩跟量體溫，怎麼現在有了本土案例，就是「國人的錯」！
陳時中之前每次都說台灣沒有社區感染、沒有本土案例，每次一有確診就說是境外移入，刻意要維持本土零確診的「乾淨數據」，更何況防疫專家警告台灣可能早就有社區感染及案例，陳時中就是不願正面回應，好像承認就會讓台灣防疫成績破功。問題是，民眾要看的是真實數據，不是經過整理過後的數據。
從這次爆發多起本土案例，加上疫苗遲遲未到位。我們看到的是蔡英文政府「專業的傲慢與偏見」以及「不願承認自己缺失」兩大問題。
大家想想看，指揮中心防疫記者會是不是總是在宣布好消息，只在「給資訊」，而不是「設法解決問題」！因為資訊的控管及保密，所有的訊息一切都要由指揮中心公布，所以陳時中當然可以過濾好跟不好的訊息，把好的訊息公布、不好的訊息保留，讓外界感受到台灣整體防疫有成，而可以正常的生活。
當專家學者、國民黨智庫屢屢建議普篩、希望積極進行疫苗的採購及進度時，陳時中又以政府及權威的立場嚴肅回絕，說普篩只會讓局面更亂，相關疫苗已在洽談，「一切都在進行中」，外界不用擔心。語畢，旗下的綠營支持者及網軍開始群起攻擊，說這是來亂的，對台灣防疫沒信心、要唱衰台灣等諸如此類情緒性的偏執謾罵。
不能質疑、不能批評，蔡政府就像一隻刺蝟，隨時把身上所有的刺打開，遇到問題就用力回戳。
所以才會有陳時中的「不要來添亂」、蘇貞昌的「呼籲國人收心」、再到蔡英文的「不要轉傳假訊息」….說到底，它們在維護的不是國人的身體健康與經濟生活，而是維護民進黨的防疫神話及不可侵犯性。可惜的是，病毒不會聽它們的話。
疫情嚴峻，鮮少站到第一線的蔡英文又說話了：「只要我們團結，對自己有信心，就能一起度過疫情難關」，是誰不團結？誰又沒信心？所以誰都有問題，就是蔡政府沒問題？如果蔡英文認為「講講文青體就可以治病毒」，那疫苗廠商都可以關門了！
原來這才發現，模範生不是因為她本身資質好，而是因為她很會裝；然而一旦當班上其他同學開始進步、成績提升，才了解這位原本大家以為的模範生，其實是什麼都不行的學生，而且不能講、不能罵、還不願承認錯誤，根本就是位問題學生。
或許，只有到了防疫終了該交卷的時候，才知道誰是真正有實力的學生。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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