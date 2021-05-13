  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

政院加碼紓困特別預算至6,300億　延長到明年6／30

行政院加碼紓困特別預算
▲行政院在13日的行政院會中，拍板加碼紓困特別預算至6,300億元。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-13 12:42:24

國內疫情持續升溫，全台繃緊神經、防堵疫情。為因應疫情變化，行政院會今（13）日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，延長各項防治紓困措施，並將總預算員額再度調高至上限的6,300億、同時延長至2022年6月30日；修正草案將送立院審議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院表示，特別預算原編列600億元，連同追加預算3,599.5億元，合共4,199.5億元，但為了因應疫情最新發展，確實有延長各項防治紓困措施的必要，因此提高條例所需經費上限至6,300億元，並仍以特別預算方式編列。

行政院發言人羅秉成說明，現行條例中明文規定，本條例所需經費上限為新台幣2,100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議；修正重點是將預算調高，改為所需經費上限為新台幣6,300億元，以特別預算方式編列。

至於施行期間，行政院指出，原規定自2020年1月15日起至2021年6月30日止；修正草案中則為延長至2022年6月30日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
34.48%65.52%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.26%58.74%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
47.69%52.31%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀